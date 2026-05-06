ULAK Haberleşme, Patent Başvurularında Zirvede
ULAK Haberleşme, Patent Başvurularında Zirvede

06.05.2026 03:28
ULAK Haberleşme, 2025 PCT patent başvurularında 49 başvuru ile Türkiye'de birinci sırada.

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme teknolojileri geliştiricisi ULAK Haberleşme, 49 başvuruyla, Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların 2025 yılı PCT (Patent İşbirliği Antlaşması) başvuruları sıralamasında zirvede yer aldı.

AA muhabirinin PatentEffect tarafından yayımlanan "Türkiye'nin Patent Raporu 2025"ten yaptığı derlemeye göre, ULAK Haberleşme, 6G alanındaki patent portföyünü istikrarlı biçimde büyütmeye devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası ölçekte Türkiye'nin teknoloji üretim gücüne katkı sağlayan ULAK Haberleşme, 2025 yılı USPTO patent tescil şampiyonları sıralamasında ilk 20'de yer alarak uluslararası patent varlığını güçlendirdi.

Telekomünikasyon alanında yayımlanan tekil patent ve faydalı model başvurularında da 77 başvuruyla ilk 10 şirket arasına konumlanan ULAK Haberleşme, 2025 yılında üç farklı sıralamada yer alarak özellikle PCT alanındaki liderliğiyle patent ekosistemindeki konumunu pekiştirdi.

ULAK Haberleşme, 2030 sonrası iletişim teknolojilerinin temelini oluşturacak 6G alanındaki AR-GE çalışmalarını, uluslararası standart belirleme süreçleriyle bir arada sürdürüyor.

Küresel 6G standartlarının şekillendiği en kritik teknik platformlardan olan 3GPP toplantılarına düzenli olarak katılan şirket, bugüne kadar 267 patent başvurusuyla güçlü fikri mülkiyet portföyü oluşturdu.

Söz konusu portföy, alanında uzman Türk mühendisler ve akademisyenlerden oluşan çekirdek buluşçu kadro ile deneyimli fikri ve sınai mülkiyet ekiplerinin koordineli çalışmasının sonucu olarak öne çıkarken, yalnızca sayısal büyüklüğüyle değil, aynı zamanda teknolojik derinliği ve küresel rekabet gücüyle dikkati çekiyor.

Henüz şekillenme aşamasında olan 6G standartları sürecinde, güçlü patent portföyüne sahip olmak, Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olmasının ve teknoloji ihraç eden ülkeler arasında konumlanmasının en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. ULAK Haberleşme, 6G alanındaki fikri haklar birikimini daha da güçlendirmek ve Türkiye'nin küresel rekabetteki yerini ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Sami Duman, yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirdikleri 6G teknolojilerini, güçlü bir fikri mülkiyet stratejisiyle küresel ölçekte değer üreten çıktılara dönüştürdüklerini belirterek, "Attığımız her adımda Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı ve ülkemizi bu alanda söz sahibi ülkelerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

