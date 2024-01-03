 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Uraloğlu, görüşmede İran'da yaşanan terör saldırılarına değinerek başsağlığı dileklerini iletti. Toplantıda, iki ülke arasında ulaştırma alanında yeni işbirlikleri ve potansiyel projeler ele alındı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
03.01.2024 - 20:41,
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

???????Uraloğlu, bakanlık binasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırılarına işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Bugün İran'da meydana gelen iki patlamada İranlı vatandaşların öldüğünü üzüntüyle öğrendik. Başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimizin beklentisi, temennisi ve gayreti coğrafyamızda güvenin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Yeni işbirlikleri ele alındı"

Toplantıda, iki ülke arasında ulaştırma alanında yeni işbirlikleri ve potansiyel projeleri de değerlendirdiklerini aktaran Uraloğlu, Türkiye ve İran arasındaki uluslararası ticaretin sürmesi, dost ve kardeş ülke İran ile ilişkilerin geliştirilmesi için kararlar aldıklarını vurguladı.

Konuk bakan Bazrpash da kara yolu, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı konularının ele alındığı heyetlerarası görüşmede, Uraloğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Abdulkadir Uraloğlu, İranlı mevkidaşına Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin bulunduğu vazo armağan etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye, İran, Diplomasi, Terör, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:54:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement