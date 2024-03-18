Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Balıkesir\'de yol açılışında konuştu Açıklaması

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla 13 kilometre katedilerek geçilen güzergahın 3 kilometre kısaltılacağını, seyahat süresinin ise 18 dakikadan 7 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Boyraz, Kuzeybatı Çevre Yolu'nun bir bölümünün ulaşıma açılması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir." sözünden hareketle, ülkenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak ümidiyle önemli adımlar attıklarını söyledi.

Transit ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde kesintisiz trafik akışını sağlayan çevre yolu projelerini sürdürdüklerini aktaran Boyraz, bu kapsamda bölgede önemli bir konumu olan Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesi için çok önemli yatırımlara devam ettiklerini dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 113 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Boyraz, şu bilgileri verdi:

"Bölünmüş yol uzunluğunu 10 kattan fazla artırarak 70 kilometreden 702 kilometreye çıkarttık. Sıcak kaplama yol uzunluğunu 31 kilometreden 696 kilometreye, 4,4 kilometre uzunluğunda 103 köprüsü vardı, bunu 13 kilometre uzunluğunda 226 köprüye yükselttik. İzmir- İstanbul Otoyolu Projesi ile Balıkesir'i otoyol konforuyla tanıştırdık. Bursa'ya, İzmir'e, Manisa'ya, Çanakkale'ye bölünmüş yollarla bağladık. Şu anda Balıkesir- Dursunbey yolu, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu, Dursunbey-Harmancık- Tavşanlı yolu, Balya- İvrindi yolu, Bandırma Kavşağı gibi 7 milyar 550 milyon lira proje tutarı ile 15 kara yolu projesini hayata geçiriyoruz."

"Yıllık 520 milyon lira tasarruf edeceğiz"

Boyraz, bu törenle, Kuzeybatı Çevre Yolu'nun 147 metre uzunluğundaki 3 köprünün de bulunduğu 4,2 kilometrelik kesimini hizmete açtıklarını kaydetti.

Şehir içinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yolun, bölgedeki ulaşımın standardını önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Boyraz, hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkanı da sağlayacaklarını anlattı.

Boyraz, "Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla 13 kilometre katederek geçtiğimiz güzergahı 3 kilometre kısaltacağız, seyahat süresini ise 18 dakikadan 7 dakikaya düşüreceğiz. Böylece çevre yolumuzla zamandan 453 milyon lira, akaryakıttan 67 milyon lira olmak üzere yıllık 520 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız." dedi.

Balıkesir'in demir yolu ağını da güçlendirdiklerini, yenilediklerini bildiren Boyraz, Bandırma-Balıkesir-Manisa ve Eskişehir-Kütahya-Balıkesir güzergahında sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerini bitirdiklerini aktardı.

Gökköy Lojistik Merkezi'ni kente kazandırdıklarını dile getiren Boyraz, Balıkesir'i Osmaneli, Bursa, Bandırma, Balıkesir hızlı tren projesiyle hızlı tren çekirdek ağına katacak çalışmaları başlattıklarını sözlerine ekledi.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de Kuzeybatı Çevre Yolu'nun Balıkesir'in ulaşım altyapısını güçlendirdiğini ve akıcı ulaşımı tesis ederek Balıkesirli vatandaşların trafikte geçirdikleri süreyi minimum seviyeye düşürdüğünü ifade etti.

Gülşen, inşa ettikleri çevre yollarıyla transit trafiğin içine girmeden hızlı ve güvenli geçişi sağladıklarını belirtti.

Açılışa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.