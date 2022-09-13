Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü'nün yapımı devam eden tesisinde futbolcuların konaklama yerleri, 2 doğal, 2 suni çim futbol sahası, profesyonel takım ve altyapı için antrenman sahaları, amatör branşlar için antrenman salonları ve sosyal tesisler bulunuyor.

Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Ankara, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü tesislerinde incelemede bulundu - Son Dakika

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