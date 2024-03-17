Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İstanbul\'un ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 177 milyar lira yatırım yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bölünmüş yol uzunluğunu 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 811 kilometreye çıkardık ama elbette İstanbul'daki yatırımlarımız ulaşımın tüm modlarını kapsamaktadır." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 118 metrelik iki köprünün yer aldığı ve bağlantı yolları ile 950 metreye ulaşan Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı'nı bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında inşa ettiklerini söyledi.
Mevcutta Yenidoğan Kavşağı'nın üzerinden sağlanan ulaşımı yeni kavşak ile çok daha verimli hale getirdiklerini ifade eden Uraloğlu, seyahat süresini 16 dakikadan bir dakikaya indirdiklerini vurguladı.
Uraloğlu, "Çekmeköy'e hizmet veren kavşak sayısını arttırarak trafik yoğunluğunun önüne geçtik. Böylece zamandan 39 milyon lira, akaryakıttan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 44 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız." diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, bir kavşağı yaparken sadece oraya para harcanmadığını, bunun sonucunda ciddi tasarruflar elde edildiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çevreye, araçların verdiği karbonmonoksidi de 40 ton azaltarak çevreci bir projeyi hayata geçirdik. Projemiz ile ayrıca olası bir İstanbul depreminde bölgenin tahliyesine büyük katkı sağlayacak ve trafik tıkanıklığından dolayı oluşacak olumsuz durumların önüne de şimdiden geçmiş olduk. Biliyorsunuz olası bir İstanbul depreminde yol, köprü, tünel ve viyadükler ulaşımda hizmet vermesi gereken önemli yapılardır. Bu noktada İstanbul'un diğer illerle ulaşımının sürdürülebilir olması bu anlamda çok kıymetlidir ve alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu'muz da gerçekten kıymetlidir. Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapım aşamasında kullanılan birçok sismik izolatörle 2 bin 475 yıllık deprem döngüsünde 9 büyüklüğündeki bir depreme dahi dayanabilecek yapılar yaptık. Olası bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya her türlü ulaşım Kuzey Marmara Otoyolu'ndan yapılabilecektir."
"Demir yolu ve kent içi raylı sistem projeleriyle şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz"
Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'na entegrasyonu hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak yapım çalışmaları devam eden Sarıyer- Kilyos Tüneli projesinin de İstanbul için önemli olduğunu belirtti.
Bu tünel de tamamlandığında Levent, Maslak ve Sarıyer gibi yoğun nüfusun ve iş yerlerinin bulunduğu alanların Kuzey Marmara Otoyolu'na ve İstanbul'un kuzeyindeki, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kilyos, Gümüşdere ve Demirciköy gibi yerleşimlere bağlantısının kolaylıkla sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, İstanbul'un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun da kent merkezlerine erişiminin oldukça kolaylaşacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 177 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.
Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğunu 794 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 811 kilometreye çıkardık ama elbette, konuşmamın başında da belirttiğim üzere İstanbul'daki yatırımlarımız ulaşımın tüm modlarını kapsamaktadır." açıklamasında bulundu.
Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı'nın ilk sırada yer aldığını, dünyada da 7. sırada olduğunu anlatan Uraloğlu, 2023'ün son günlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hizmet kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pistinin açılışını da gerçekleştirdiklerini söyledi.
İstanbul'un, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni de inşa ettik. Demir yolu ve kent içi raylı sistem projeleriyle de şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projemizin yapım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na ve son olarak Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı Projesi'ni de planlarımız arasına aldık. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı yani Marmaray, Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metrosu olmak üzere 7 raylı sistem projesiyle İstanbul'a 147,7 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattını da İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Gün geçmiyor ki İstanbul'da demir yolundan hava yoluna, kara yolundan kent içi raylı sistem hatlarına ulaşımın her modunda dev bir proje hayata geçmesin. Yaklaşık 3 ay önce Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hizmet kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pistinin açılışını gerçekleştirdik."
Uraloğlu, 29 Ocak'ta Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini, 26 Şubat'ta Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı'nı, 10 Mart'ta Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu'nu hizmete açtıklarını hatırlattı.
Dün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İBB Başkan adayı Murat Kurum ile Atatürk Havalimanı'nın eski terminal binalarını Türkiye'nin en büyük teknoparkına dönüştürecek Terminal İstanbul'un tanıtım toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, İstanbul'u dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacak önemli bir adım attıklarını ifade etti.
Uraloğlu, bugün de İstanbul'un kara yolu ulaşım ağının gücüne güç katacak Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı'nı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Ramazanın bereketiyle Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Çekmeköy hızla büyüyor. Bu sürekli gelişen yapısını destekleyen kara yolu yatırımları kapsamında, İstanbul- Şile Devlet Yolu'nun Çekmeköy geçişinde köprülü kavşak projemizi hayata geçirdik. İstanbul'a birilerinin 5 yılda kazandırdığı 8 kilometre raylı sistem uzunluğunu, biz tek projemizle bile onun üzerine geçiyoruz. 31 Mart'a 13 gün kaldı. Ben bakanlığı döneminde de nerede bir sel, nerede bir afet var, nerede bir deprem var orada bareti ve çizmesiyle olan bir Murat Kurum tanıdım. Beraberce birçok iş yaptık, gerçekten iş odaklı, çözüm odaklı oldu. Şimdi de İstanbul'a Cumhur İttifakı'mız olarak Cumhurbaşkanı'mız tarafından aday gösterildi. İstanbul'umuzun metro hattını 1000 kilometreye çıkaracağız. İnşallah hizmetlerimizle beraber devam edeceğiz."
Törene, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 177 milyar lira yatırım yapıldı - Son Dakika
Adana'da Ramazan ayında kebap severler, iftarda kebapçılara akın ediyor. Kebabın başkenti Adana'da kebap ustaları, iftar saatinde pişirdikleri kebapları ve lezzetli meze ile salataları müşterilerine sunuyor. Adanalılar, iftarda kebapçılara giderek oruçlarını Adana kebap ile açıyor. Esnafın yüzü gülüyor ve işler iyi gidiyor. Kebap Adana'nın bir kültürüdür ve insanlar Ramazan'da da bu kültürü yaşatıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yapılan açılışta yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yılmaz, ayrıca deprem bölgelerine ciddi manada yatırım yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafın dertlerini dinleyerek, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki eğitim sistemi ve emekli maaşları konularında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bölge için bu yılın bütçesinde sadece merkezi idareden 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdıklarını söyledi. Yılmaz, Malatya'da yapılan projelerin toplu açılışında, çalışmaların sürdüğünü ve yakın gelecekte 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.
Akfen İnşaat-Dost İnşaat tarafından hayata geçirilecek Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Hastane, 22 bin 640 metrekare oturum alanına, 157 bin metrekare de kapalı alana sahip olacak ve Amasya'yı sağlık alanında bir çekim merkezi haline getirecek. 7 katlı 5 bloktan oluşacak hastanede 24 ameliyathane, 153 poliklinik, 15 acil, 90 yetişkin, 10 çocuk ve 18 yenidoğan olmak üzere 133 yoğun bakım, 22 diyaliz, 28 palyatif, 60 acil servis müşahede ve 7 mahkum yatağı yer alacak. Hastanenin yatak kapasitesi gerektiği durumlarda 768 yatağa kadar yükseltilebilecek ve tamamlanması 2 yıl sürecek. Ayrıca hastane, Türkiye'nin öncelikli deprem izolatörlü hastanelerinden biri olacak ve deprem izolatörleri sayesinde olası bir sarsıntı anında hastanedeki çalışmalar aksamadan devam edecek.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yerel esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafın dertlerini dinleyerek, Keçiören'de vatandaşların oyuna talip olduğunu dile getirdi. Ayrıca, eğitim sistemi ve emekli maaşları konularında açıklamalarda bulundu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Görüşmede, kentteki ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeler konuşuldu. Hisarcıklıoğlu, Düzce'nin küçük ama dinamik bir şehir olduğunu belirterek, şehrin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin başarı getirdiğini vurguladı. Vali Aslan ve Başkan Özlü de Hisarcıklıoğlu'nun ülkenin ticaret ve sanayisine katkılarını takdir ettiklerini ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansıyla Türkiye'nin 200'den fazla ülkede tanıtımının yapıldığını söyledi. Türkiye'nin Kovid-19 krizinden en hızlı çıkan ülke olduğunu belirten Ersoy, hedeflerinin 2028'e kadar kişi başı gecelik geliri 130 doları geçmek olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ersoy, turizm sektöründe kalıcı başarılar için yerel yönetimlerin doğru sorgulanması gerektiğini vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin 1. etabı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada İstanbul'a hak ettiği hizmeti vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Üsküdar'da yapılan çevre düzenleme projelerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katılan İmamoğlu, bölgedeki çalışmaların Üsküdar'ın güzelliğini ortaya çıkardığını ifade etti.
Son yıllarda kısa mesafe şehir içi yolculuklar için elektrikli araçlara olan talep arttı. A101 ise Volta EV1 Elektrikli Araç satacağını açıkladı. Şehir içinde kullanıma uygun olan Volta EV1 Elektrikli Araç, küçük olmasına rağmen dikkat çeken özelliklere sahip. Azami hızı 45 km/sa olan aracın menzili 63 km, motor gücü 2.0 Kw ve motor torku 4.5 Nm'dir. A101 tarafından satılacak olan Volta EV1 Elektrikli Araç, 169 bin 900 TL fiyatıyla tüketicilere sunulacak.
Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye toplam 48 bin 765 TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen kafesler ve tuzak malzemeleri ise yakılarak imha edildi.
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