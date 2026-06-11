Bakan Uraloğlu'ndan Netanyahu'ya tepki - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan Netanyahu'ya tepki

11.06.2026 00:35
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerini hedef saptırma olarak nitelendirip, Cumhurbaşkanı'nın kararlı duruşunun hedef alındığını ve hakikatin gücünün susturulamaz olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin, "Bugün Netanyahu'nun hedefi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı duruştur. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıktıkça kurduğu söylemin duvarları çatlamakta, yükselttiği her itham masumların kanıyla sulanan sicilinin gölgesinde kaybolmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Soykırım suçlusu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hezeyanlarının hakikati örtmeye yetmeyeceğini belirten Uraloğlu, dünyanın gözleri önünde yaşanan yıkımın hesabını veremeyenlerin her zamanki gibi dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını aktardı.

Haksızlığa karşı hakkı, zulme karşı adaleti savunmaya devam edeceklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Netanyahu'nun hedefi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı duruştur. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıktıkça kurduğu söylemin duvarları çatlamakta, yükselttiği her itham masumların kanıyla sulanan sicilinin gölgesinde kaybolmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de adaleti savunmaya devam etmektedir. Hakikatin en büyük gücü, onu dile getirenleri susturmaya çalışanların bile sonunda ona teslim olmak zorunda kalmasıdır."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu'ndan Netanyahu'ya tepki - Son Dakika

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