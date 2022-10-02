Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı

02.10.2022 20:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma ile İmamoğlu'nu hükümetin yaptığı metroları sahiplenmekle suçladı. Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu ise, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise İmamoğlu'nu yalanlayarak, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Bakanlığın bütçesinden karşılandığını söyledi.

Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nu kendi yaptıkları metroları sahiplenmekle suçlayan Erdoğan,"Eskiden biz İstanbul'da hastane inşa ettik mi, belediye başkanlarım Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal hemen yol yapımına girişirlerdi. Şimdi öyle mi, şimdiki başkan geldiğinden beri elini taşın altına koymuyor. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bunlara en güzel dersi Haziran'da vermeye var mıyız?" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Erdoğan'ın sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt ise gecikmedi. İmamoğlu, Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın maliyetini İBB'nin karşıladığını söyledi. İmamoğlu paylaşımında, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK, İMAMOĞLU'NU YALANLADI

İmamoğlu'nun çıkışı sonrası olaya tartışmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da dahil oldu. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu yalanladı.

Metro tartışması giderek büyüyor! Bakanlık, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı

"YATIRIM BAKANLIĞIMIZIN BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

AYGM'nin Twitter hesabından "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bugün hizmete aldığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 4,4 Milyar TL'ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun!" açıklaması yapıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ilk sürüşünü gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ilk sürüşünü gerçekleştirdi Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açıldı Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açıldı
Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Twitter, Pendik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
20:52 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi!
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
20:26 Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 21:48:42. #1.11#
SON DAKİKA: Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement