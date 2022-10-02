Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı

Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nu kendi yaptıkları metroları sahiplenmekle suçlayan Erdoğan,"Eskiden biz İstanbul'da hastane inşa ettik mi, belediye başkanlarım Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal hemen yol yapımına girişirlerdi. Şimdi öyle mi, şimdiki başkan geldiğinden beri elini taşın altına koymuyor. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Bunlara en güzel dersi Haziran'da vermeye var mıyız?" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Erdoğan'ın sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt ise gecikmedi. İmamoğlu, Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın maliyetini İBB'nin karşıladığını söyledi. İmamoğlu paylaşımında, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK, İMAMOĞLU'NU YALANLADI

İmamoğlu'nun çıkışı sonrası olaya tartışmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da dahil oldu. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu yalanladı.

"YATIRIM BAKANLIĞIMIZIN BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

AYGM'nin Twitter hesabından "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bugün hizmete aldığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 4,4 Milyar TL'ye mal oldu. Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun!" açıklaması yapıldı.