Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Beşli çeteye 203 milyar dolar" başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Beşli çeteye 203 milyar dolar" başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı

18.08.2022 15:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Beşli çeteye 203 milyar dolar" başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Beşli çeteye 203 milyar dolar" başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Beşli çeteye 203 milyar dolar" başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine dayandırılarak manşetten verilen haberdeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, milletin yanıltmasına ve kandırılmasına müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, haberde adı geçen İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve KMO Odayeri- Paşaköy Otoyolu ve Zafer Havalimanı yapım, işletme ve finansmanının yaklaşık maliyetleri ve ihale bedelleri arasındaki fark hesaplandığında 2 milyar 701 milyon avro olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu Özel Sektör İşbirliği çerçevesinde Yap-İşlet-Devret modeli ile bu eserler hem devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılmış hem de yapım, işletme, finansman maliyetleri ile hesaplanan yaklaşık maliyetlerinin altında ülkemize kazandırılmıştır. Hayatında bir dikili ağacı olmayanların, siyasi kariyerinin sonuna gelmişlerin, 2023 seçimlerine hazırlanmak, millet için proje üretmek için önlerinde 20 yılları vardı. Ancak milletten öyle kopuk, hizmet etmekten o kadar uzaklar ki akıllarına yalnızca yapılmışı karalamak, iftira ile yıpratmak, yalanlarla itibarsızlaştırmak geliyor. Kendi yetersizliklerini, Bakanlığımızın ve hükümetimizin başarılarına saldırarak örtmeye çalışmaları ise kabul edilemez. Onlar kendi adlarına bu küçültücü durumu kabul ediyor olabilirler. Ancak biz milletimizin bu saçmalıklara alet edilmesine, ülkemizin önemli mekanizmalarından biri olması gereken muhalefetin düşürüldüğü seviyeyi kabul edemiyoruz. Bu ülke, bu millet, hizmette ve iktidarda olduğu gibi muhalefette de en iyisini hak ediyor. Yalancıları, iftiracıları ve yoldan çıkmışları değil."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Beşli çeteye 203 milyar dolar' başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Beşli çeteye 203 milyar dolar" başlıklı haberdeki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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