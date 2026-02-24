Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da hükümet yetkilileri ve finans çevreleri, ülkenin Merkez Bankası kasasında bulunan altın rezervlerinin bir kısmının satılmasını tartışmaya başladı. Ülke, derin ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken, altın rezervlerini nakde çevirme seçeneği gündeme geldi.

2019'dan bu yana Lübnan lirası yüzde 90'dan fazla değer kaybederken, halkın bankalardaki döviz mevduatlarına erişimi büyük ölçüde kısıtlandı ve devlet fiilen iflas etti. Bu çalkantılı süreçte ekonomi yönetimi, yükselen altın fiyatlarını da göz önünde bulundurarak bankadaki altın stoklarının satılmasını değerlendirmeye başladı.

280 TONUN ÜZERİNDEN REZERVİ BULUNUYOR

Lübnan Merkez Bankası (BDL) bünyesinde 280 tonun üzerinde altın rezervi bulunuyor. Bu miktar, 2026 itibarıyla küresel altın fiyatlarının artmasıyla yaklaşık 45 milyar dolar değerine ulaşmış durumda. Rezerv, bölgedeki birçok ülke arasında Suudi Arabistan'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Bankacılar ve siyasetçiler, altın satışının Lübnan'ın mali krizini hafifletebileceğini savunurken, bazı ekonomi uzmanları bu fikre temkinli yaklaşıyor. Altın rezervlerinin satılması halinde kısa vadeli nakit akışı sağlanabileceği, ancak bunun ülkenin finansal istikrarı üzerinde uzun vadeli etkilerinin belirsiz olduğu belirtiliyor.

"SATIŞ KARARINDA KAMU YARARI GÖZETİLMELİ"

1986 tarihli yasa gereği, altın satışının parlamentonun özel onayı olmadan yapılması mümkün değil. Bu nedenle, olası bir satışın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak mali yardım anlaşması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Maliye Bakanlığı uzmanları, altın rezervlerinin ülke bütçesine katkı sağlayabilecek önemli bir varlık olduğunu, ancak satış kararının kamu yararı gözetilerek alınması gerektiğini vurguluyor.

ÜLKEDE CİDDİ ÇALKANTILAR YAŞANIYOR

Lübnan ekonomisi 2019'dan bu yana ciddi çalkantılar yaşıyor. Yerel para birimi büyük değer kaybederken, banka mevduatlarının önemli bir kısmı dondu. Dünya Bankası, Lübnan finans sistemini "Ponzi düzeni" olarak tanımlamış, yaşanan mevduat kayıplarının yaklaşık 70 milyar dolar civarında olduğunu açıklamıştı.