Uludağ'da yetişen endemik türler fotoğraf sergisinde - Son Dakika
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Uludağ'da yetişen endemik türler fotoğraf sergisinde

14.06.2022 14:25
Uludağ'da yetişen endemik türler fotoğraf sergisinde

Uludağ'ın biyoçeşitliliği ve doğal mirasına sahip çıkmak amacıyla başlatılan "Korumamız Gerekli İnisiyatifi" kapsamında bölgede yetişen endemik bitki türlerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Uludağ'ın biyoçeşitliliği ve doğal mirasına sahip çıkmak amacıyla başlatılan "Korumamız Gerekli İnisiyatifi" kapsamında bölgede yetişen endemik bitki türlerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Erikli markasıyla Uludağ'dan kaynak suyu çıkarıp şişeleyen Nestle firması öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğiyle Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Sergi Galerisi'nde açılan "Korumamız Gerekli Sergisi" 1 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Bursa, Uludağ'da yetişen, bölgede yayılım gösteren endemik bitki türlerini daha yakından görme imkanının bulunduğu sergide, "Uludağ'ın Endemik ve Nadir Bitkileri" kitabı ücretsiz verilecek.

Nestle Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, açılışta yaptığı konuşmada, Korumamız Gerekli İnisiyatifi kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi liderliğinde yapılan saha çalışmalarının, Bursa'nın güzelliklerinin yeniden keşfedilmesini sağladığını söyledi.

Erikli olarak akademisyenler liderliğinde yapılan saha çalışmalarında tespit edilen özgün bitki türlerini, bir araya getirdiklerini belirten Beneventi, şunları kaydetti:

"Meskenimiz olarak gördüğümüz Bursa ve Uludağ'ın doğasına sahip çıkmayı, su kaynaklarını korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyor, bu coğrafyanın geleceğinde kalıcı ve sürdürülebilir değerler yaratmayı amaçlıyoruz. Sergi ile bölge halkı başta olmak üzere tüm ziyaretçilerde bölgenin endemik bitkileri konusunda ciddi bir toplumsal farkındalık yaratmayı arzu ediyoruz.

Erikli sularının lezzetinin ve doğallığının kaynağı olan Uludağ ve Bursa'yı meskenimiz, kendimizi de Bursa'nın kurumsal vatandaşı olarak görüyoruz. Her vatandaş gibi Bursa'nın gelişimiyle ve kalkınmasıyla daha mutlu oluyoruz.

Korumamız Gerekli İnisiyatifi kapsamında yapılan saha çalışmalarını ve bu değerli sergimizi bir başlangıç noktası, ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Bursa'nın doğal güzelliklerinin korunmasına yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük ve heyecan verici projelerle sürdürmeyi planlıyoruz."

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz'ın öncülüğünde tespit edilen endemik bitki türlerinin sergi aracılığıyla daha görünür olacağına vurguladı.

Çiftçi, bilimsel araştırmaların sonuçlarını her zaman kamuoyuyla bu kadar şık ve etkin yollarla paylaşma imkanlarının olmadığına dikkati çekerek " Sergi, yaptığımız çalışmaları hayatın içine taşıması, erişilebilir hale getirmesi ve Bursalılara biraz daha yakınlaştırması bakımından son derece büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, bölgenin canlı çeşitliliğini somut örnekler üzerinden göstermesi, Bursalıları bu türleri daha yakından tanımaya ve korumaya davet etmesi bakımından da bir çağrı niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül katıldı.

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Eskişehirli sporcular hafta sonunu Uludağ'ın eşsiz doğal güzellikleriyle geçirdi Eskişehirli sporcular hafta sonunu Uludağ'ın eşsiz doğal güzellikleriyle geçirdi
Kaynak: AA

Uludağ, Erikli, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ'da yetişen endemik türler fotoğraf sergisinde - Son Dakika

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