Uludağ Elektrik'ten tüketici dostu uygulamalar - Son Dakika
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Uludağ Elektrik'ten tüketici dostu uygulamalar

08.04.2022 16:07
Uludağ Elektrik'ten tüketici dostu uygulamalar

Uludağ Elektrik, enerji kesintisi gibi müşterilerin mağdur olabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalınmaması için pek çok projeyi entegre olarak yürütüyor.

Uludağ Elektrik, enerji kesintisi gibi müşterilerin mağdur olabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalınmaması için pek çok projeyi entegre olarak yürütüyor. Şirket, müşteri segmentasyonu ve esnek ödeme planları ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

3 milyon müşteriye hizmet veren Uludağ Elektrik, enerji kesintisi gibi müşterilerin mağdur olabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalmaması için pek çok projeyi birlikte yürütüyor. Şirket müşteri segmentasyonuyla, müşterilerini ödeme alışkanlıklarına göre bir puanlamaya tabi tutuyor. Bu puanlamaya göre zamanında ödeme performansı yüksek olan müşterilere ilk fatura ödenmese dahi enerji kesintisi uygulanmıyor. Bu uygulama sayesinde müşterilerin yüzde 94'ünün ilk ay faturasını ödemese dahi enerjileri kesintiye uğramıyor.

Fatura son ödeme tarihini müşteriler belirleyebiliyor

Diğer bir müşteri memnuniyeti projesi olan Esnek Fatura ile de mevzuat müşteriler lehine pozitif bir şekilde esnetiliyor. Bu uygulama sayesinde tüketiciler fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyerek, istediği tarihte ödeme yapabilme imkanı elde ediyor. Kişiye özel ödeme tarihi belirleme özelliğiyle mesken müşterileri kendileri için en ideal dönemi seçerek, fatura ödemelerini yapabiliyor. Mevzuata göre verilen 10 günlük ödeme süresinin memur, emekli ve diğer ücretli çalışanların maaş ödeme tarihi ile uyuşmamasından yola çıkan uygulama gecikme zammı, elektriğin kesilmesi gibi sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Uygulamanın sunduğu diğer bir avantaj ise tüm müşterilerin, faturalarının oluşmasını istedikleri alt limit tutarını da belirleyebilmesi. Bu özellik ile de müşterilerin kendi belirledikleri tutara kadar faturaları oluşmuyor ve küçük faturalar sebebiyle oluşan sıkıntılar yaşanmıyor.

Uludağ Elektrik, bu uygulamaların yanı sıra müşterilerine kredi kartsız olarak ödemelerini 4 aya kadar taksitlendirebilme imkanı da sağlıyor. Taksit uygulaması çerçevesinde bugüne kadar 69 milyon TL tutarındaki 58 bin adet faturanın yapılandırılmasına destek olundu. Müşterilerine fiziki olarak en yakın lokasyonlarda hizmet vermek için gerekli yatırımları yapan şirket, zaman tasarrufu sağlatacak uygulamalarıyla da tüm işlemlerin çok kısa sürelerde yapılmasına olanak sağlıyor. Şirket, 7 gün 24 saat hizmet veren online işlem merkezi ile müşterilerinin elektrik işlemlerinin dakikalar içinde tamamlanmasına olanak tanıyor. Teknolojiyi sosyal anlamda dezavantajlı gruplara elektrik hizmetine ulaşmada kolaylık sağlamak için kullanan şirketin işaret dili görüşme hattı üzerinden işitme ve konuşma engelli müşteriler, elektrikle ilgili işlemlerini görüntülü şekilde gerçekleştirebiliyor. - BURSA

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Enerji, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uludağ Elektrik'ten tüketici dostu uygulamalar - Son Dakika


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