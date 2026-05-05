Uludağ İhracatı Nisan'da Rekor Kırdı
Uludağ İhracatı Nisan'da Rekor Kırdı

05.05.2026 19:34
Uludağ İhracatçı Birlikleri, Nisan 2026'da ihracatını %24 artırarak 4 milyar dolara ulaştı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin (UİB) 2026 yılı Nisan ayı ihracatı, 4 milyar 18 milyon 719 bin dolar olarak gerçekleşti.

UİB'in2026 Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. Nisan ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 4 milyar dolar olanUİB'in, yılın ilk dört ayındaki ihracat tutarı da yüzde 10'luk artışla 14 milyar 351 milyon 207 bin dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Nisan ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 oranında artarak 3 milyar 447 milyon 241 bin dolar olarak gerçekleşirken, bu yılın dört aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 10,7'lik artışla 12 milyar 301 milyon 424 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Nisan ayı ihracatı yüzde 19 oranında artarak 117 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2026'nın ilk dört ayındaki ihracat toplamı ise 418 milyon 440 bin dolara ulaştı. Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 oranında artarak 79 milyon 896 bin dolar olan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 4 aylık ihracatı toplamı ise 270 milyon 234 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Nisan ayında 17 milyon 712 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB), 2026 yılının ilk dört aylık ihracatı ise 69 milyon 968 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33'lük artışla 10 milyon 622 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 4 aylık dönemde toplam 48 milyon 176 bin dolarlık dış satışa imza attı. - BURSA

Kaynak: İHA

20:37
19:40
19:38
17:33
17:19
16:41
