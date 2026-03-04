Uludağ İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ İhracatında Rekor Artış

Uludağ İhracatında Rekor Artış
04.03.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UİB'nin şubat ihracatı %19,85 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı, yıllık ihracat ise %13,8 büyüdü.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) şubat ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,85 artışla 3 milyar 698 milyon 189 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,8 artışla 44 milyar 7 milyon 316 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) şubat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 3 milyar 188 milyon 548 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise şubatta 100 milyon 124 bin dolar ihracata imza attı.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) şubat ihracatı 63 milyon 670 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) geçen ayki dış satımı ise 19 milyon 605 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) şubat ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7'lik artışla 13 milyon 487 bin dolara ulaştı.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin ihracatı da 312 milyon 755 bin dolar olarak kaydedildi.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "İhracatımızı artırarak başladığımız 2026 yılının 2. ayında da bu performansımız devam etti. Geçen yıl, küresel ekonomideki belirsizliklere ve küresel ticarette korumacılık rüzgarlarına rağmen ihracatımızı rekorla kapatmıştık. Aynı başarıyı bu yıl da sürdürmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Uludağ, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatında Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:13:56. #7.12#
SON DAKİKA: Uludağ İhracatında Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.