Uludağ İhracatında Rekor Artış

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) şubat ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,85 artışla 3 milyar 698 milyon 189 bin dolar oldu.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13,8 artışla 44 milyar 7 milyon 316 bin dolar olarak gerçekleşti.

Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) şubat ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 3 milyar 188 milyon 548 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise şubatta 100 milyon 124 bin dolar ihracata imza attı.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) şubat ihracatı 63 milyon 670 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) geçen ayki dış satımı ise 19 milyon 605 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) şubat ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7'lik artışla 13 milyon 487 bin dolara ulaştı.

UİB üzerinden ihracat yapan diğer sektörlerin ihracatı da 312 milyon 755 bin dolar olarak kaydedildi.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "İhracatımızı artırarak başladığımız 2026 yılının 2. ayında da bu performansımız devam etti. Geçen yıl, küresel ekonomideki belirsizliklere ve küresel ticarette korumacılık rüzgarlarına rağmen ihracatımızı rekorla kapatmıştık. Aynı başarıyı bu yıl da sürdürmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.