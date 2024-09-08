Fındık için Kokarca Mücadelesi Çağrısı

Ekonomi

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, kahverengi kokarcaya karşı topyekun mücadele yapılması gerektiğini bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve bölgenin en büyük ekonomik geçim kaynağı olan fındığın, 2017'den itibaren Gürcistan sınırından Türkiye'ye giren kahverengi kokarca böceğinin istilası altında olduğunu belirtti.

Fındığın önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çeke Bölük, "Bu zararlıyı üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, ihracatçımız ve devletimizin işbirliğiyle hep birlikte bertaraf etmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Bölük, kokarca ile kışlaklara çekildiği andan itibaren yoğun mücadele yapması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, illerde valilik makamının direktifleriyle kaymakamlıklar, il ve ilçe tarım müdürlükleri, muhtarlar, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle koordineli bir çalışma yürütülmesiyle bu zararlının kontrol altına alınabileceğini ve bertaraf edilebileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda her sene daha da kötüsüyle karşılaşma gerçekliğiyle karşı karşıya kalacağız. Bugün fındığımızı konuşurken yarın tarlada ektiğimiz sebzemizin ve bahçemizdeki meyvemizin de olmadığını göreceğiz. Gelin bu mücadeleyi topyekun yapalım, birlikte hareket edelim, bu mücadele Türk milletinin milli meselesidir. Bu anlayışla fındık kokarcasının verdiği zararı önlemede ve bu böceği yok etmede omuz omuza verelim. Bunu yaparsak aşamayacağımız hiçbir engel yok."