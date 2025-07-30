ULUSKON Başkanı Çin Büyükelçisi\'ni Ziyaret Etti

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Atasoy, Büyükelçi Ekselansları Xuebin Jiang'ı Türkiye'ye atanması dolayısıyla tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik stratejik iş birlikleri değerlendirildi. İki ülke arasındaki savunma sanayi, teknoloji, yenilenebilir enerji, altyapı ve üstyapı projeleri başta olmak üzere birçok sektörde karşılıklı iş birliği potansiyelinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, karşılıklı ihracat ve ithalat hacminin artırılmasının üzerinde duruldu.

'HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Ziyarette konuşan ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin ekonomik büyümesini ileriye taşımak adına uluslararası ticari ilişkilerin büyük önem taşıdığını belirterek, "Çin, Türkiye açısından stratejik öneme sahip bir ticaret ortağıdır. ULUSKON olarak, iki ülke arasında kalıcı ve sürdürülebilir ticari köprüler kurmak adına her türlü iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ekselansları Xuebin Jiang ise Türkiye'nin yükselen ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, 2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,8 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Jiang, özellikle teknoloji, enerji ve inşaat sektörlerinde büyük bir iş birliği alanı bulunduğunu belirterek, bu sektörlerde Türkiye ile yakın çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.