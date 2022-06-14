Uluslararası Farkındalık Zirvesi - MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "İlkini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Farkındalık Zirvesi, hem iş dünyasında kadını güçlendirecek hem de inşa edilen değerler zincirine katkı sağlayacak." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, MÜSİAD Kadın tarafından "Dönüşüm Bizimle Başlar" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, MÜSİAD'ın, yurt içinde 83 irtibat noktası, yurt dışında ise 81 ülkede toplam 164 şube ve irtibat noktasına ulaştığını, 12 bin 500'ün üzerindeki üyeleri ve onların temsil ettiği 60 bini aşkın firmayla Türkiye ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kadın girişimci potansiyelinin yükselmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla kurulan MÜSİAD Kadın'ın 2018 yılından bu yana sürdürülebilir başarılı projelere imza attığını belirten Asmalı, toplumların müreffeh bir şekilde yükselebilmesinin yolunun, o toplumu oluşturan tüm unsurların dayanışması ile gerçekleşeceğine inandıklarını kaydetti.

Asmalı, bu vizyonla yol alan MÜSİAD Kadın'ın, MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren 300'ü aşkın kadın üyesiyle istihdam oluşturduğunu, eğitim ve girişimciliği geliştirdiğini, iş gücü piyasalarına daha iyi erişim sağlama konusunda önemli projeler gerçekleştirdiğini aktararak, "MÜSİAD Kadın, yalnız Türkiye'de değil, dünya genelinde de güçlü bir yapılanmayla kadın girişimcilere farklı anlamda, farklı imkanlar ve projeler sunarak ilerliyor. Sadece iş kadınlarının mevcut potansiyelinin yükselmesi için değil, ülke genelindeki tüm kadınlarımızın aile, sosyal ve eğitim hayatının aynı verimlilikle güçlenmesi adına önemli projelere imza atılıyor. Uluslararası Farkındalık Zirvesi de bu amaca hizmet etmek için planlandı." diye konuştu.

Kadın kooperatiflerini destekleme hususunda Anadolu'da etkin rol üstlenen MÜSİAD Kadın'ın, gelecek dönemde bu alandaki misyonunu daha da derinleştireceğini ifade eden Asmalı, "MÜSİAD Kadın, kadın girişimcileri teşvik edecek, nitelikli projelerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine destek olacak. Böylece ülkemiz ihracatına ve istihdamına katma değer sağlayacak. Bu vizyon ile kadın üye sayısını artırmak ve yurt içi temas noktalarını kuvvetlendirmek hedefleniyor." dedi.

Asmalı, ilkini gerçekleştirdikleri Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin hem iş dünyasında kadını güçlendireceğini hem de inşa edilen değerler zincirine katkı sağlayacağını vurgulayarak, zirvenin bu yılki temasının girişimcilik-dijital dünya, göç, çevre ve sağlık olmak üzere üç başlık çerçevesinde şekillendiğini bildirdi.

Göç algısının psikolojik etkilerinin, sebeplerinin ve günlük yaşamla bağ kurma çabasının farklı yönlerinin analiz edileceği zirvenin, alanında uzman isimlerin önderliğinde sosyal uyum sürecinin sağlıklı yönetilebilmesi noktasında önleyici politikalar ile ilgili çözüm önerileri sunacağını ifade eden Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem girişimcilik öyküleri hem de göçü bizzat yaşayan bireylerin farklı hikayelerinin ve tecrübelerinin aktarılması ile ortak bir bilinç oluşturulacak. Böylece geleceğe yön verecek bir eylem planı kurgulanacak. Küresel bir problem olarak tüm dünyayı tehdit eden çevre ve iklim krizi konusu ise Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin en dikkat çeken oturumlarından biri olacak. Bu çerçevede sıfır atık politikasından gıda atık yönetimine, iklim krizinden çevre sorunlarına kadar yaşamı etkileyen tüm süreçler analiz edilecek ve çözüm önerileri masaya yatırılacak."

"Üretimde farkındalık, kadının bizatihi kendisiyle gerçekleşiyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise zirve için "Dönüşüm Bizimle Başlar" temasının seçildiğini anımsatarak, "Böylece kadın eli değmeden bir toplumun gidiş istikametini belirlemenin, insanlığa yön vermenin mümkün olmadığının altını net bir şekilde çizmişler. Gerçekten çok doğru bir tespitte bulunmuşlar." dedi.

Türkiye tarihinde yüzlerce, binlerce öncü kadının, medeniyetin meşalesi olduğuna işaret eden Avdagiç, "Dünya tarihinde de bu şekilde oldu. Kadının merhameti, duyarlılığı ve zekası insanlığı yeni bir evreye taşıdı." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, kadın girişimciliği ve kadının çalışma hayatında yer almasının üretimde verimliliğin dışında çok önemli bir şey daha kazandırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, ticaretin çarkları arasında vicdanımızın ve merhametimizin öğütülmesine izin vermiyor. Dolayısıyla üretimde farkındalık, kadının bizatihi kendisiyle gerçekleşiyor. İnanç ve ilkeden uzak bir üretime karşı duruşun adı, bizatihi kadın oluyor. Bu yüzden Farkındalık Zirvesi'nin çok önemli olduğuna inanıyorum. Burada ele alınan göç, girişimcilik ve çevre gibi başlıkların çok anlamlı ve günümüzde en çok gereksinim duyduğumuz alanlar olduğunu düşünüyorum. MÜSİAD Kadın'a, bu anlamlı Farkındalık Zirvesi ile çok hızlı akan olaylar karşısında bir an durup dikkat kesilmemizi sağladığı için teşekkür ediyorum."

"Medeniyetimiz farklı coğrafyalardan, farklı ırktan ve dilden insanların bir arada yaşayabildiği örneklerle dolu"

MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar da fark etmenin bir bilinç ortaya koyma olduğunu, MÜSİAD Kadın olarak bu düşünceden hareketle koydukları hedefleri, oluşturacakları farkındalıklarla ele almaya çalıştıklarını kaydetti.

"Dönüşüm Bizimle Başlar" temasıyla çıktıkları bu yolda, dönüşümün her anlamda farkında olmayı önemsediklerini ifade eden İlbahar, "Biz iş kadınları topluluğu olarak, iş dünyasında kadın işveren sayısının artmasının, bu potansiyelin geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin hiç şüphesiz hem istihdama hem de ülke ekonomisine olumlu yönde katkıları olacağına inanıyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da çok önemli." diye konuştu.

İlbahar, zirvede, küresel anlamda gündemde yer edinen meseleleri insana değer veren bir yaklaşımla ele alacaklarını aktararak, "Bugün girişimcilik ve dijital dönüşüm başlığında ilham veren fikir ve birikimlerin, bu alanda teşebbüsü olanlara önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz." dedi.

İş hayatındaki kadınlar olarak önemli çalışma alanlarından birini kadın girişimciliğinin desteklenmesi, var olan girişimlerinin güçlendirilmesinin oluşturduğunu belirten İlbahar, "Bu anlamda girişimcilik faaliyetlerine eğitim ve mentorluk altyapısı sunmada, network ağına ulaşımı kolaylaştırmada ve köprü görevi görmede üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." diye konuştu.

Zirvede göç konusunun da konuşulacağını bildiren İlbahar, şunları kaydetti:

"Sığınmacı olmak iradi bir karar değildir. Kimse sebepsizce doğup büyüdüğü toprakları terk etmek istemez. Bu hususta kalbimize dokunan birçok örneğe şahit oluyoruz. Evet göç; göç eden için bir imtihan ama onlara kapılarımızı açan bizler için de bir imtihan vesilesidir. Bizim medeniyetimiz farklı coğrafyalardan, farklı ırktan ve dilden insanların bir arada yaşayabildiği örneklerle doludur. Bu renklerin yeniden kazanılması, iyinin, güzel ve erdemli olanın öne çıkarılması için gayret sarf etmeliyiz."

Zirve, çeşitli oturumların ardından bugün sona erecek.