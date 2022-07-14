Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı Açıklaması

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında ihracattaki rekabet gücünün yüksek olduğunu kaydetti.

Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya'nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, "Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı." ifadesini kullandı.

Brooks, "Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek." yorumunu yaptı.