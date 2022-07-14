Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı Açıklaması

14.07.2022 11:00
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı Açıklaması

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında ihracattaki rekabet gücünün yüksek olduğunu kaydetti.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin son yıllarda ihracatının hızla arttığını, gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında ihracattaki rekabet gücünün yüksek olduğunu kaydetti.

Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Rusya'nın ürün ve hizmet ihracat hacimlerine ilişkin bir grafik paylaşarak, "Son 5 yılda Türkiye, ihracat hacminde diğer gelişmekte olan ülkelerde görülmemiş bir artış yaşadı." ifadesini kullandı.

Brooks, "Dolayısıyla, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için koşullar-en açık şekilde ihracattaki yüksek rekabet gücü – büyük oranda ortada. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye hızla yükselecek." yorumunu yaptı.

YORUMLAR
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İhracat arttı; Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı İhracat arttı; Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yeni rekora ulaşıldı Sivas'ta ihracat arttı Sivas'ta ihracat arttı
Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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