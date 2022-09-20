THY'den 4 temsilci IATA'nın danışma kurullarına atandı - Son Dakika
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THY'den 4 temsilci IATA'nın danışma kurullarına atandı

20.09.2022 16:12
THY'den 4 temsilci IATA'nın danışma kurullarına atandı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Danışma kurullarına Türk Hava Yollarından (THY) 4 temsilci atandı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Danışma kurullarına Türk Hava Yollarından (THY) 4 temsilci atandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da 78. IATA Yıllık Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından üç yıllık dönem için, THY Genel Müdür yardımcıları Kerem Kızıltunç ile Turhan Özen, Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu, sırasıyla IATA'nın Dijital Dönüşüm Danışma, Kargo Danışma, Hukuk Danışma ve Endüstri İşleri Danışma kurullarına atandı.

Kızıltunç, ayrıca 2022-2024 dönemi için Dijital Dönüşüm Danışma Konseyi Başkan Yardımcılığına, 2024-2026 dönemi için Dijital Dönüşüm Danışma Konseyi Başkanlığına seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, IATA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bolat, "IATA Yönetim Kurulu üyeliğinin ardından Türk Hava Yollarının küresel sahnedeki konumu bu 4 kıymetli görevle daha da güçleniyor. Çalışma arkadaşlarımızın, uzmanlıkları ve sektörü hepimiz için daha iyiye götürme konusundaki kararlılıkları doğrultusunda Türk Hava Yollarını en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

IATA'nın 9 Danışma Kurulu'ndan 4'üne yapılan üst düzey atamalar, THY'nin hava yolu endüstrisindeki yetkinliğine olumlu katkı sağlayacak. IATA'da göreve atanan THY yöneticileri, diğer tüm kurul üyesi hava yolları temsilcileri ile birlikte IATA Genel Müdürü tarafından yönlendirilen tüm konularda IATA Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunacak.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY'den 4 temsilci IATA'nın danışma kurullarına atandı - Son Dakika

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