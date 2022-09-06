Fitch, Kuzey Akım'ın kapatılmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını artırdığı uyarısında bulundu - Son Dakika
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Fitch, Kuzey Akım'ın kapatılmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını artırdığı uyarısında bulundu

06.09.2022 19:02
Fitch, Kuzey Akım'ın kapatılmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını artırdığı uyarısında bulundu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattının tamamen kapatılmasının 2023'te Avro Bölgesi Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYH) kuruluşun haziran ayında yaptığı tahminlere kıyasla 1,5-2 puanlık düşüşe neden olacağı öngörüldü.

Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve 2023'te yüzde 2,1 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.

Rus gazının durmasının etkilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında farklılık göstereceği belirtilen açıklamada, Almanya gibi Kuzey Akım boru hattına yüksek bağımlı ve gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için düşük seçeneklere sahip olan ülkelerin sınırlı manevra alanına sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yüksek doğal gaz fiyatlarının Avrupalı şirketlerin marjları ve nakit akışları üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edilerek, bölgedeki gübre ve metal şirketlerinin uluslararası emsallerine kıyasla üretim ve rekabet gücünün azalması riskleriyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül'de, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia etmişti.

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Kaynak: AA

Fitch Ratings, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, Kuzey Akım'ın kapatılmasının Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığını artırdığı uyarısında bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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