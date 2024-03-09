Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Ukrayna'nın Kredi Notunu Düşürdü

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Ukrayna'nın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC" den "CC"ye indirdi.
S&P'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın borç yeniden yapılandırmasına ilişkin resmi görüşmelere başlamasını ve bu yılın ortasında süreci tamamlamasının beklendiği aktarıldı.
Ukrayna'nın dış ticari yükümlülüklerinin yerine getiremeyeceğinin neredeyse kesin olduğunun düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, bunun sonucunda ülkenin uzun vadeli yabancı para kredi notunun "CCC"den "CC"ye düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, yabancı para kredi görümünün negatif, yerel para görünümünün ise durağan olduğu kaydedildi.
Ukrayna'daki savaşın aktif aşamasının en az 2024 sonuna kadar süreceğinin varsayıldığı belirtilen açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) düzenlemesi kapsamında hükümetin yabancı para likiditesini korumak ve borç sürdürülebilirliğini yeniden sağlamak için dış ticari borç hafifletme arayışında olduğu anımsatıldı.
Açıklamada, savaşın ciddi bir şekilde tırmanmaması halinde, Ukrayna ekonomisinin orta vadede ortalama yüzde 4-5 oranında büyüyeceğinin öngörüldüğü, ancak savaş öncesi seviyeye doğru bir toparlanmanın pek mümkün görünmediği vurgulandı.
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