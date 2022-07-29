Başkan Altay: "Konya ürettikçe Türkiye'de gıda sorunu olmayacak" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Konya ürettikçe Türkiye'de gıda sorunu olmayacak"

29.07.2022 11:28
Başkan Altay: "Konya ürettikçe Türkiye'de gıda sorunu olmayacak"

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra'da buğday hasadına katıldı.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra'da buğday hasadına katıldı.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra'da buğday hasadında çiftçilerle bir araya geldi. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ile birlikte buğday hasadına katılan Başkan Altay, ülke ve dünya tarımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konya'nın bereketli topraklarında vatandaşların yoğun bir çalışma sonunda harman yaptığını kaydeden Başkan Altay, "Konya üreten bir şehir. Konya Ovası Türkiye'deki birçok gıda ürününün yetiştiği yer. Şu anda Çumra'da buğday hasadındayız. Elhamdülillah bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle bereketli bir yıl geçiyor. Ama en önemlisi de fiyatlar çok iyi" diye konuştu.

"Türkiye tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir yol üstlendi"

Başkan Altay, "Türkiye'deki buğdayın yüzde 10'unu Konya üretiyor. Özellikle bu yıl Ukrayna- Rusya savaşından sonra oluşan durumda Konya'nın üretiyor olması Türkiye'nin gıda güvenliği açısından çok önemli. Bir taraftan Türkiye ciddi bir üretim yapıyor, Konya üretim yapıyor; bir taraftan da uluslararası manada özellikle savaşla ortaya çıkan durumda Türkiye tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir rol üstlenerek Ukrayna'daki tahılın tüm dünyaya ulaştırılmasıyla ilgili bölgesel bir güç olarak İstanbul merkezli bir çözüm üretiyor" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz"

Bu yılki hububat fiyatları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm çiftçiler adına teşekkür eden Başkan Altay, "Büyükşehir olarak özellikle Konya'mızda tarımın geliştirilmesi için ciddi çaba sarf ediyoruz. En önemli amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak. Onun için fidan ve fide desteğinde bulunuyoruz. Ekipman desteğinde bulunuyoruz. Sulama projeleri yapıyoruz. Bunun da neticesini alıyoruz elhamdülillah. Üreten tüm çiftçilerimize ülkemiz adına dünya adına teşekkür ediyoruz. Tüm dünyanın şu anda en önemli problemi gıda güvenliği ve gıda arzının sürekliliği. Konya bu manada ürettikçe inşallah Türkiye'de gıda ile ilgili herhangi bir sorun olmayacak. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı ve bereketli bir dönem diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Altay, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Konya ürettikçe Türkiye'de gıda sorunu olmayacak' - Son Dakika

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