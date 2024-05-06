Uluslararası Urla Enginar Festivali Son Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Uluslararası Urla Enginar Festivali Son Buldu

Uluslararası Urla Enginar Festivali Son Buldu

Uluslararası Urla Enginar Festivali, üç günlük bir lezzet şöleni ve karnaval havasıyla son buldu. Urla ilçesi, farklı illerden yüzbinlerce kişiyi ağırladı, esnaf ve üreticinin yüzü festivalle güldü.

06.05.2024 16:40  Güncelleme: 16:45
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Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Uluslararası Urla Enginar Festivali, üç günlük bir lezzet şöleni ve karnaval havasıyla son buldu. Urla ilçesi, farklı illerden yüzbinlerce kişiyi ağırladı, esnaf ve üreticinin yüzü festivalle güldü.

10. Uluslararası Urla Enginar Festivaline ev sahipliği yapan Urla ilçesi, Türkiye'nin farklı illerinden yüzbinlerce kişinin akınına uğradı. Enginarın ham halinin yanı sıra, çeşit çeşit yemeklerinin yer aldığı 450 stantta ayrıca; takı, hediyelik eşya, giyim gibi ürünler de satışa sunuldu. Enginarın pilavından dolmasına, suşisinden dönerine, cheesecakeinden reçeline, midyesinden kokorecine, cipsinden böreğine, boyozundan kısırına birçok çeşidi ziyaretçilerin damaklarını tatlandırdı. Urla Enginar Festivali, üç günlük bir lezzet şöleni ve karnaval havasıyla son buldu .

Urla'nın ekonomisine can suyu sağlamak ve tarım alanlarını artırmak amacıyla düzenlenen festival, üreticisinden esnafına herkesin yüzünü güldürdü.

"Sadece bir festival yapmadık"

Festivalle ilgili değerlendirme yapan Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, festival boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Başkan Balkan, festivalde üreticinin, esnafın ve vatandaşların mutlu olduğunu dile getirerek, önümüzdeki senelerde festivalin kalitesini ve kapsamını arttırarak ilerleme kaydedeceklerinin altını çizdi.

Selçuk Balkan, "Üç günlük festivalimizin sonuna geldik. Üreticinin ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturduğu, yoğun katılımda esnafımızın ve vatandaşımızın mutlu olduğu bir festivali geride bıraktık. İlçemiz, gastronomi turizminde marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gelişen ve büyüyen ilçemizde üreticimizi ve esnafımızı korumak zorundayız. Hem kültür zenginliğimizi uluslararası boyuta taşıyacak hem üreticimizi ve esnafımızı koruyacağız. Sadece bir festival yapmadık. Tarihiyle, sanatıyla ve kültürüyle ilçemizi tanıttık. Bunu yaparken de üreticimizi ve esnafımızı kalkındırdık. Tarım arazilerimizi korumak, sürdürülebilir kırsal kalkınma politikaları geliştirip, pazar payımızı büyütmek en büyük hedeflerimizden biri" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uluslararası Urla Enginar Festivali Son Buldu - Son Dakika

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