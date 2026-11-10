UNCTAD raporu, 3 derecelik ısınmada GSYH'de yüzde 10 kayıp riskine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

UNCTAD raporu, 3 derecelik ısınmada GSYH'de yüzde 10 kayıp riskine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

UNCTAD'ın Kasım 2026 raporunda, sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 3 derecelik ısınma halinde küresel GSYH'de yüzde 10'a varan ekonomik kayıp riski bulunduğu uyarısı yapıldı. Ekvatora yakın düşük gelirli ülkelerde bu kayıpların GSYH'nin yüzde 17'sine ulaşabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu (UNCTAD), iklim değişikliğinin ciddi ekonomik riskler yarattığını ve küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 3 dereceyi bulması halinde ekonomik kayıpların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 10'una eşdeğer olabileceği uyarısında bulundu.

UNCTAD'ın "Küresel Ticaret Güncellemesi: Kasım 2026" raporunda, küresel sıcaklık artışının geçen yıl sanayi öncesi ???????dönem ortalamasına göre 1,4 dereceyi bulduğu ve böylece, 2015-2025 döneminde kayıtlara geçen en sıcak 11 yılın kaydedildiği anımsatıldı.

Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasına göre Paris Anlaşması'ndaki hedef olan 1,5 dereceyi aşacağının öngörüldüğü kaydedilen raporda, iklim değişikliğinin şimdiden ciddi ekonomik riskler yarattığı belirtildi.

Raporda, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönem ortalamasının 3 dereceyi bulması halinde ekonomik kayıpların küresel GSYH'nin yüzde 10'una eşdeğer olabileceği ve ekvatora daha yakın konumdaki düşük gelirli ülkelerde bu kayıpların GSYH'nin yüzde 17'sine ulaşabileceği uyarısı yer aldı.

Düşük karbonlu ve sürdürülebilir sanayilerle bağlantılı ticaret fırsatlarının giderek arttığına işaret edilen raporda, bu teknolojiler arasında güneş ve rüzgar enerjisi değer zincirleriyle bağlantılı küresel mal ihracatının 2025'te 1,8 trilyon doları aştığı ve diğer imalat sanayisi ürünlerinin ihracatından daha hızlı büyüdüğü bilgisi paylaşıldı.

UNCTAD, iklim değişikliği kaynaklı ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için iklim teknolojilerine erişimi iyileştirmeye yönelik ticari işbirliği dahil olmak üzere bu alandaki taahhütlerin daha hızlı hayata geçirilmesi çağrısında bulunurken, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve emisyonları azaltmak için iklim teknolojilerine??????? uygun maliyetlerle erişimin zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA
EkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
Japonya’ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti
ABD’den İsrail’e silah kararı Dikkat çeken kararı duyurdular ABD'den İsrail'e silah kararı! Dikkat çeken kararı duyurdular
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
09:53
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
09:46
Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor
09:35
Galatasaray’a çifte şok Osimhen ve Leao’dan kötü haber
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber
09:26
Antalya’da kaybolan zihinsel engelli kadın Denizli’de bulundu 2 şüpheli tutuklandı
Antalya’da kaybolan zihinsel engelli kadın Denizli’de bulundu! 2 şüpheli tutuklandı
08:59
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 10:00:20. #7.12#
SON DAKİKA: UNCTAD raporu, 3 derecelik ısınmada GSYH'de yüzde 10 kayıp riskine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android