UniCredit, Commerzbank'tan yüzde 9 hisse aldı - Son Dakika
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Ekonomi

UniCredit, Commerzbank'tan yüzde 9 hisse aldı

İtalyan UniCredit SpA, Alman Commerzbank'ın yüzde 9 hissesini satın aldı. UniCredit SpA'dan yapılan açıklamada, bankanın Alman hükümetinin Commerzbank'taki satışa çıkardığı yüzde 4,49'luk hisseyi aldığı ve kalan hisselerin ise piyasadan toplandığı belirtildi.

11.09.2024 12:16
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İtalyan UniCredit SpA, Alman Commerzbank'ın yüzde 9 hissesini satın aldı.

UniCredit SpA'dan yapılan açıklamada, bankanın Alman hükümetinin Commerzbank'taki satışa çıkardığı yüzde 4,49'luk hisseyi aldığı ve kalan hisselerin ise piyasadan toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bununla birlikte UniCredit, esnekliğini korumak amacıyla gerektiğinde Commerzbank'ta hissesini yüzde 9,9'un üzerine çıkarmak için düzenleyicilere başvurularda bulunacaktır." denildi.

Unicredit'in her iki bankadaki tüm paydaşlar için değer oluşturma fırsatlarını araştırmak üzere Commerzbank AG ile birlikte çalışacağının ifade edildiği açıklamada, satın almadaki finansal verilere ilişkin bilgi verilmedi.

Alman hükümetinin borçlanmasını ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise UniCredit'in yaklaşık 53,1 milyon hisse için hisse başına 13,20 avro ödediği ve Alman hükümetine 702 milyon avro gelir sağladığı bildirildi.

Dün 12,60 avrodan kapanan Commerzbank hisseleri, bugün yüzde 15'ten fazla değer kazanarak işlem görüyor.

42 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunan Commerzbank, 2008'deki küresel mali kriz sonrasında milyarlarca avroluk zarar etmiş, 18,20 milyar avro devlet yardımı almak zorunda kalmıştı.

Bunun 13,15 milyar avroluk kısmı Alman hazinesine geri ödendi. UniCredit'in satın alınmasından önce Alman devleti Commerzbank'ın yüzde 16,5 hissesine sahipti.

UniCredit'in bugünkü satın alışı, İtalyan bankayı Commerzbank'ın üçüncü en büyük hissedarı haline getirirken, bankada Alman devletinin yüzde 12'lik, ABD'li varlık yöneticisi BlackRock Inc.'in de yüzde 7,2'lik hissesi bulunuyor.

Alman hükümet, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, başarılı şekilde istikrara kavuşturulan Commerzbank'taki hisselerini azaltmayı planladığını bildirmişti.

Almanya'nın borsada işlem gören en büyük ikinci bankası olan Commerzbank, geçen yıl 2,2 milyar avro ile 15 yılın en yüksek karını elde etmişti. Bankanın net karının 2027'ye kadar yaklaşık 3,4 milyar avroya yükselmesi bekleniyor.

İtalyan UniCredit daha önce Commerzbank'ı satın almayı değerlendirmiş ancak hiçbir zaman resmi bir girişimde bulunmamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi UniCredit, Commerzbank'tan yüzde 9 hisse aldı - Son Dakika

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