UniCredit, ECB'nin Rusya pozisyonuyla ilgili şartlara itiraz etti - Son Dakika
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Ekonomi

UniCredit, ECB'nin Rusya pozisyonuyla ilgili şartlara itiraz etti

UniCredit bankası, ECB tarafından belirlenen Rusya pozisyonundan kaynaklı riskleri azaltma şartlarına itiraz ederek mahkemeye başvurdu. Banka, ECB'nin talimatlarının hukuki yorumunu öğrenmek için AB Genel Mahkemesinden görüş talep etti. UniCredit, Rusya'daki faaliyetlerini azaltma stratejileriyle risklerini büyük ölçüde azalttığını belirtti.

01.07.2024 19:15
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İtalya merkezli UniCredit bankası, Rusya pozisyonundan kaynaklı riskleri azaltması konusunda Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlenen şartlara itiraz ederek süreci mahkemeye taşıdı.

UniCredit, ECB'nin Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin verdiği talimatların hukukiliği konusunda Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesinden görüş ve bilgilendirme talep ettiğini açıkladı.

Açıklamada, ECB'nin, UniCredit'in Rusya'daki ortaklıkları tarafından yürütülen faaliyetleriyle ilgili riskleri daha da azaltmak için belirlediği yükümlülüklere ilişkin kesin hukuki yorum almak üzere mahkemeye başvurduğu bildirildi.

Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte UniCredit'in Rusya'daki varlığını azaltmak için çeşitli stratejiler benimsediği ifade edilen açıklamada, bunun sonucunda şirketin sınır ötesi riskinde şimdiye kadar yüzde 91, yurt içi riskinde de yüzde 65 düşüş sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, UniCredit'in Rusya'daki varlığını azaltmanın önemi konusunda ECB ile aynı fikirde olduğuna işaret edilerek, Bankanın ECB tarafından alınan kararda öngörülen şartlar ve yasal çerçeveden endişe duyduğu bildirildi.

UniCredit'in uyacağı yasal yükümlülüklere açıklık getirmek amacıyla hukuki süreç başlattığı kaydedilen açıklamada, bu süreçte mahkemeden ECB kararını geçici olarak askıya almasının talep edildiği ifade edildi.

Bazı Avrupa bankaları Rusya'daki faaliyetlerini halen sürdürüyor. Bu nedenle bankalar AB kurumları ile birlikte ABD makamları tarafından da baskıyla karşılaşıyor.

ECB, Avrupa bankalarından Rusya piyasasından çekilmelerine yönelik yol haritası hazırlamalarını istemişti.

Rusya'da faaliyet gösteren büyük Avrupa bankaları arasından UniCredit ile Avusturya'dan Raiffeisen Bank gibi büyük finans kurumları bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi UniCredit, ECB'nin Rusya pozisyonuyla ilgili şartlara itiraz etti - Son Dakika

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