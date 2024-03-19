Merkezi İngiltere'de bulunan Unilever, dünya genelinde ağırlıkla ofis bazlı olmak üzere 7 bin 500 kişinin işine son vereceğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl içinde yaklaşık 800 milyon avro tutarında maliyet tasarrufu sağlamasına yönelik yeni bir yapılanma programı başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Önerilen değişikliklerin dünya genelinde ağırlıklı olarak ofis bazlı yaklaşık 7 bin 500 pozisyonu etkilemesi bekleniyor. Yeniden yapılandırma maliyetlerinin gelecek 3 yıl boyunca cironun yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturması bekleniyor." ifadesine yer verildi.
Unilever, maliyet azaltma programının bir parçası olarak, dondurma üretimi birimini ayrı bir şirkete dönüştürmeyi de planlıyor.
Şirket, "Langnese", "Magnum" ve "Ben & Jerry's" gibi markalara ev sahipliği yapan dondurma biriminin bağımsız bir şirkete dönüştürülmesinin 2025'in sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
Unilever'in dünya genelinde 128 binden fazla çalışanı bulunuyor. İngiliz şirketin hisseleri, planın duyurulmasının ardından Londra borsasında yüzde 6'ya kadar yükseldi.
Son Dakika › Ekonomi › Unilever, 7 bin 500 kişinin işine son verecek - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen genç girişimciler, sorunları ve çözüm yollarını istişare etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu ve gelecekte Elazığ'ı yönetecek gençlerin yetişmesi hedeflendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, afet öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının şu anda 82 bine çıktığını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem sonrası sigortalı çalışan sayısının arttığını açıkladı. Deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısı depremde 34 bine düşmüşken, şu anda Adıyaman'da 82 bin sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bakan Işıkhan, deprem sonrası yapılan desteklerin ve teşviklerin bu artışta önemli bir rol oynadığını belirtti.
Dardanel, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, Kalabaklı ve Çanakalan köylerinde 10 bin kızılçam fidanıyla 'Dardanel 40. Yıl Hatıra Ormanı' oluşturdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Niyazi Önen, törende yaptığı konuşmada, Dardanel'in 40 yıldır üretim yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Dardanel'in önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, aileye teşekkür etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazanarak 8.852,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor oldu. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman'da deprem öncesi 73 bin olan sigortalı çalışan sayısının depremde 34 bine düştüğünü, şimdi ise 82 bine yükseldiğini kaydetti. Bakan Işıkhan, depremden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da yaraların hızla sarıldığını ve kentin ayağa kalktığını vurguladı.
Karadeniz'de sezonun en bereketli dönemi yaşanırken, balık fiyatlarının Ramazan öncesine göre daha ucuz olmasına rağmen vatandaşların balığa ilgisi azaldı. Balıkçılar, istavritin kilosunun 40-50 TL olduğunu belirtirken, satışların durgun olduğunu ve balığın tercih edilmediğini ifade etti.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe geneline dağılmış olan küçük sanayi esnafını sektörel bazda ortak çalışma alanlarında bir araya getirmek amacıyla yeni imar planları hazırladıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?