Üniversitelerde İşçi Personel Görevlendirilmesi Yasaklandı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında gündeme taşıdığımız, üniversitelerde işçi statüsündeki personelin müdür, amir, şef gibi kadrolara görevlendirilmemesi yönündeki talebimiz çözüme kavuşmuştur" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında gündeme taşıdıkları, üniversitelerde işçi statüsündeki personelin müdür, amir, şef gibi kadrolara görevlendirilmemesi yönündeki talebimiz çözüme kavuştuğunu açıkladı.

Yalçın, tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin görüşüne dayanan ve YÖK tarafından tüm devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, asli ve sürekli kamu görevlerinin yalnızca memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülebileceği vurgulanmıştır.

Böylece kamu görev ve yetkilerinin hukuki çerçevede yürütülmesi açısından bir belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin görüşünü içeren ve YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği; işçilerin ise memur ve diğer kamu görevlilerinden sayılamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Yazıda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tanımlanan müdür, amir, şef gibi pozisyonlara işçi statüsünde istihdam edilen personelin görevlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulanmıştır.

Bu doğrultuda söz konusu görüş, YÖK tarafından tüm devlet üniversitelerine resmi yazıyla iletilmiştir. Kamu yönetiminde görev ve yetki dağılımı açısından önemli bir kazanım olan bu gelişme, memur statüsündeki kamu görevlilerinin mesleki haklarının korunması adına da önem taşımaktadır. Eğitim-Bir-Sen olarak, kamu çalışanlarının haklarını savunmaya, mevzuat dışı uygulamaların karşısında durmaya ve çalışma barışını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Konu, Ekim 2024 KİK Toplantısı'nda gündeme taşınmıştı

Söz konusu talep, Eğitim-Bir-Sen tarafından Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu'nun (KİK) Ekim 2024 toplantısında gündeme taşınmıştı. - ANKARA