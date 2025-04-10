Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi

Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi

Deutsche Bank, son dönemde ekonomi gündemini belirleyen bir konu olan altın fiyatları hakkında tahminlerini yükseltti. Banka, 2025 ve 2026 yılları için ortalama altın fiyatı tahminlerini sırasıyla ons başına 3.139 ve 3.700 dolara yükseltti. Banka daha önce bu yıl için ortalama 2.725 dolar ve 2026 için 2.900 dolar fiyat tahmininde bulunmuştu.

10.04.2025 15:58
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Deutsche Bank, "Bu haftaki düzeltmeye rağmen altın için boğa vakasının güçlü kaldığı sonucuna varıyoruz ve yıl sonu (2025 dördüncü çeyrek) tahminimizi ons başına 3.350 dolara yükseltiyoruz" dedi.

Deutsche Bank da merkez bankalarının altın talebinin 2022'den bu yana altın piyasasının yüzde 10'undan yüzde 24'üne çıktığını, Hazine tahvillerine olan talebin ise net ihraçların yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.

BİR TAHMİN DE HSBC'DEN

Merkez bankaları muhtemelen bu yıl ve önümüzdeki yıl altın almaya devam edecek. Ancak HSBC, alımların 2022-24 zirve seviyelerinin altına düşebileceğini, fiyatların ons başına 3.000 doların üzerine çıkması halinde azalabileceğini ve yaklaşık 2.800 doların altına düşmesi halinde artabileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta HSBC, jeopolitik riskleri gerekçe göstererek 2025 ve 2026 altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 3.015 ve 2.915 dolara yükseltti.

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Son Dakika Ekonomi Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Seyfi Başcıl:
    Başlık dolar, icerik altın 8 0 Yanıtla
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