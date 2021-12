Yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, "M&A Atlas Awards"ta "Yılın Küresel Birleşme ve Satınalma İşlemi" ve "Gelişmekte Olan Ülkeler" kategorisinde "Yılın Yatırım Bankası" ödüllerine layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, ÜNLÜ & Co, gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerçekleştirdiği M&A (birleşme ve satınalma) işlemleri ve sunduğu hizmetler ile ödül almaya devam ediyor. ÜNLÜ & Co, "M&A Atlas Awards"ta iki ayrı kategoride ödül kazanarak, 2019 yılında aracılık ettiği Betek Boya ve Kimya Sanayi AŞ ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli "Nippon Paint Holdings Co. Ltd"e satışı işlemiyle "Yılın Küresel Birleşme ve Satınalma İşlemi" ödülünün ve "Gelişmekte olan Ülkeler" kategorisinde ise "Yılın Yatırım Bankası" ödülünün sahibi oldu. 2019 ve 2020'de kapanan işlemlere dair ödüllerin bu yıl tek törenle verildiği "M&A Atlas Awards" çevrim içi olarak 9 Aralık'ta gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut L. Ünlü, başta aracılık ettikleri işlemler olmak üzere yatırım hizmetleri alanındaki başarılarının, hem yurt içinde hem de yurt dışında takdir gördüğünü belirterek, "Üst üste aldığımız ödüller, Türkiye'nin en itibarlı yatırım kuruluşlarından biri haline geldiğimizin tescili niteliğinde.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı M&A işlemleriyle ülkemize 13 milyar doların üzerinde yatırımı kazandırmış olmak da bizim için bir başka gurur kaynağı. Yatırım bankacılığı sürecimiz devam ediyor. Bu sürecin sonunda başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz ile gelecek dönemde de çalışmalarımızı aynı inançla yürütmeye devam edeceğiz." ifadlerini kullandı.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü İbrahim Romano da aldıkları ödül nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını aktararak, "Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazarda lider konumda olan bir şirket olarak aldığımız bu ödüller ekip olarak başarılı çalışmalarımızın bir sonucudur. Özverili çalışmaları nedeniyle tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve onları kutluyorum. Küresel ekonominin pandeminin etkilerini atlatması ile ülkemize gelecek uluslararası doğrudan yatırımlarda yine öncü rolümüzü devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.