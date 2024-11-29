Ünlü ton balığı markası yabancılara satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü ton balığı markası yabancılara satılıyor

Ünlü ton balığı markası yabancılara satılıyor

Ünlü ton balığı markası Dardanel'in yüzde 17,06'lık payı satılıyor. Şirket, yabancı bir kuruluşa yapılacak satışla ilgili KAP'a açıklama yaptı.

29.11.2024 11:20
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Ton balığı denince akla ilk gelen marka olan Dardanel hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, borsada işlem görmeyen yüzde 17.06'lık hissesinin yabancı bir kuruluşa satılacağını bildirerek konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin yüzde 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin yüzde 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin yüzde 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir."

Şirket Haberleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü ton balığı markası yabancılara satılıyor - Son Dakika

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