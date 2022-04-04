Unrwa, Ukrayna-Rusya Krizi Sürerken Kötüleşen Finansal Durumla Karşı Karşıya - Son Dakika
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Unrwa, Ukrayna-Rusya Krizi Sürerken Kötüleşen Finansal Durumla Karşı Karşıya

04.04.2022 12:26
Unrwa, Ukrayna-Rusya Krizi Sürerken Kötüleşen Finansal Durumla Karşı Karşıya

GAZZE, 4 Nisan (Xinhua) — Ebu Hasna, Xinhua'ya verdiği demeçte, bazı bağışçı ülkelerin ajansa "UNRWA'ya 2021 yılında yaptıkları bağış ve hibelerin yarısını bile beklememelerini" söylediklerini, "diğerlerininse bağışlarının tarihini öteleyecekleri bilgisini verdiklerini" ifade etti. Ebu Hasna, "Bu, küresel olarak gıda, yakıt ve taşımacılık maliyetlerindeki artışla örtüşüyor" diye konuştu. BM yetkilisi, "UNRWA, birçok Avrupa ülkesiyle birlikte, ajansa […]

Unrwa, Ukrayna- <a class='keyword-sd' href='/rusya/' title='Rusya'>Rusya</a> Krizi Sürerken Kötüleşen Finansal Durumla Karşı Karşıya

GAZZE, 4 Nisan (Xinhua) — Ebu Hasna, Xinhua'ya verdiği demeçte, bazı bağışçı ülkelerin ajansa "UNRWA'ya 2021 yılında yaptıkları bağış ve hibelerin yarısını bile beklememelerini" söylediklerini, "diğerlerininse bağışlarının tarihini öteleyecekleri bilgisini verdiklerini" ifade etti. Ebu Hasna, "Bu, küresel olarak gıda, yakıt ve taşımacılık maliyetlerindeki artışla örtüşüyor" diye konuştu. BM yetkilisi, "UNRWA, birçok Avrupa ülkesiyle birlikte, ajansa sağladıkları hizmetlerin etkilenmemesi ve Filistinli mülteciler konusunda bir çözüm bulununcaya kadar bu hizmetlerin öneminin vurgulanması konusunda büyük çaba gösteriyor" diye ekledi.

1949 yılında bir insani yardım ajansı olarak kurulan UNRWA, tamamen bağışçı ülkelerin gönüllü katkıları ve hibeleri yoluyla finanse ediliyor. Ajans; Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Lübnan, Suriye ve Ürdün'deki mülteci kamplarındaki kayıtlı yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteciye yardım ve koruma sağlanmasıyla yetkilendirilmiş durumda. UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetleri arasında eğitim, sağlık, yardım, altyapı, kampların iyileştirilmesi, koruması ve mikrofinansı yer alıyor. Ocak ayında UNRWA, masraflarını karşılamak, Filistinli mültecilere hizmet vermek ve insani kalkınma programları sağlamak üzere 2022 yılında uluslararası toplumun sağlaması gereken 1,6 milyar ABD dolarına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

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Birleşmiş Milletler, 4 Nisan, Gazze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Unrwa, Ukrayna-Rusya Krizi Sürerken Kötüleşen Finansal Durumla Karşı Karşıya - Son Dakika


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