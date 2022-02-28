Ünye'de destek alan kadın girişimciler kooperatif kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünye'de destek alan kadın girişimciler kooperatif kurdu

28.02.2022 12:25
Ünye'de destek alan kadın girişimciler kooperatif kurdu

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleriyle başlayan, ev hanımlarının aile ekonomilerine katkı sunmasını amaçlayan "Yöresel Ürünlerin Hanımeli ile Ekonomiye Kazandırılması" projesi kapsamında Ünyeli kadınlar kooperatif kurdu.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleriyle başlayan, ev hanımlarının aile ekonomilerine katkı sunmasını amaçlayan "Yöresel Ürünlerin Hanımeli ile Ekonomiye Kazandırılması" projesi kapsamında Ünyeli kadınlar kooperatif kurdu.

Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan ve yürütülen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi'nin paydaşı olduğu "Yöresel Ürünler Hanımeli ile Ekonomiye Dönüşüyor" projesi kapsamında 50'ye yakın ev hanımının teorik ve uygulamalı eğitimler sürerken, girişimci kadınlar kooperatifleşme konusunda önemli bir adım daha atarak kooperatif kurdu. Ev hanımları ürettikleri ürünlerin satışını Atatürk Parkı'nda bulunan Taka Restoran'ın alt katında yapacak. Fahriye Aydın Başkanlığında, 10 kurucu kadın üye tarafından kurulan ÜNKA (S.S. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi) faaliyetlerine ziyaretlerle başladı.

ÜNKA Başkanı Fahriye Aydın kooperatifin kurulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "ÜNKA Kadın Kooperatifi'ni kurmak biz Ünyeli kadınlar için bir hayaldi. Bu kooperatifimizin amacı Ünyeli kadınlara yeni bir kazanç sağlamaktır. Aynı zamanda evlerinde kapalı alanlardan alarak yeni bir üretken yapıya ulaştırmaktır. Bugün bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz ve gururunu yaşıyoruz. ÜNKA Kadın Kooperatifinin kurulması ile ilgili talebi 14 Şubat 2022 tarihinde resmi olarak gerçekleştirdik ve 22 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak kuruluşumuz gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde Taka Balık Restoran'ın alt kısmı Ünye Belediyesi tarafından bize tahsis edilecek ve biz de ürün satışlarımıza başlayacağız. Hanımlarımızın yapmış olduğu lezzetlerle yöresel ürünleri halkımızla buluşturacağız" dedi.

Ünyeli kadınların ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla hazırlanan projede Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın sürekli olarak destek ve çabasının olduğunu belirten Aydın, girişimci olmak isteyen tüm kadınları beklediklerini de sözlerine ekledi. - ORDU

Ünye'de destek alan kadın girişimciler kooperatif kurdu
Ünye'de destek alan kadın girişimciler kooperatif kurdu

YORUMLAR
500
ÜNSAK ve SAMDOB'dan 'Güz Türküleri' konseri ÜNSAK ve SAMDOB'dan 'Güz Türküleri' konseri

Hüseyin Tavlı, Kooperatif, Ordu, Ünye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünye'de destek alan kadın girişimciler kooperatif kurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ünye'de destek alan kadın girişimciler kooperatif kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement