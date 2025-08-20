Ünye'de Doğal Gaz Abone Sayısı 40 Bini Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ünye'de Doğal Gaz Abone Sayısı 40 Bini Geçti

20.08.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Ordu Giresun, Ünye'de doğal gaz kullanan abone sayısının 40 bini aştığını açıkladı.

Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım AŞ, Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz kullanan abone sayısının 40 bini aştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ordu genelinde 10 ilçede 208 bin aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Ordu Giresun Doğalgaz, Ünye'de doğal gaz kullanan abone sayısının 40 bini aştığını açıkladı. Söz konusu gelişmenin ilçede 84 bin ton daha az karbon salımı sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Şirket Müdürü Doğan Gürler, "Ünye'de doğal gazı tercih eden 40 bin abonemize teşekkür ediyor, hizmet verdiğimiz bölgelerdeki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Gürler, gerçekleştirdikleri yatırımların stratejik planlamaları dahilinde ilerlediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Ordu'da 10 ilçede, 1295 kilometrelik doğal gaz dağıtım şebekemizle 208 bin abonemize güvenli ve kesintisiz doğal gaz hizmet veriyoruz. Faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlarken, yaşamlarına konfor katmak ve şehrimizin havasını her geçen gün iyileştirmek."

Doğal gazın yaşama artılar katan bir yakıt olması nedeniyle tercih edildiğini ifade eden Gürler, "Doğal gaz, 2025 Mayıs ayı verilerine göre tüpe göre altı, elektrikli ocak kullanımına göre üç buçuk, ısınmak için kömüre göre dört kat, elektriğe göre de iki buçuk kat ekonomik bir yakıt. Önceliğimiz vatandaşlarımızın doğal gaza erişimini sağlamak ve her zaman güvenli gaz arzı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gürler, her koşulda emniyeti sağlamanın ve güvenli doğal gaz kullanımını teşvik etmenin Aksa Ordu Giresun Doğalgaz için değişmez bir altın kural olduğunun bilgisini paylaştı.

Online İşlemler ile ev konforunda hizmet

Dijital hizmet deneyimini bir üst seviyeye taşımak için yeniledikleri Online İşlemler kanalına aksadogalgaz.com.tr üzerinden tek tıkla ulaşılabildiğini vurgulayan Gürler, "Abonelerimiz sadeleştirilmiş arayüze sahip Online İşlemler kanalımızda, bağlantı anlaşmasından kullanım sözleşmesi oluşturmaya, sözleşme fesih işleminden fatura oluşturma ve ödemeye kadar aboneliğe dair tüm işlemleri tek ekranda, ofislerimizi ziyaret etmeden evlerinin konforunda tamamlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Giresun, Enerji, Çevre, Yaşam, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünye'de Doğal Gaz Abone Sayısı 40 Bini Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik Çerçioğlu, resmen meydan okudu: Alnım ak, başım dik
Zelenski, Trump’a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti
Tatilde bile sporu bırakmadı Pınar Altuğ’dan yoga şovu Tatilde bile sporu bırakmadı! Pınar Altuğ'dan yoga şovu
Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı Oyuncak tabancalı kuyumcu soygununa esnaftan meydan dayağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 14:29:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ünye'de Doğal Gaz Abone Sayısı 40 Bini Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.