Ünye'de Yeni Sanayi Sitesi Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ünye'de Yeni Sanayi Sitesi Projesi Başladı

Ünye\'de Yeni Sanayi Sitesi Projesi Başladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 400 dönüm alan üzerine inşa edilecek yeni sanayi sitesi için süreç resmen başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, projenin önemine vurgu yaparak, sanayi sitesinin şehir ihtiyaçlarını karşılayacağını ve alanında teknik eleman yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

23.10.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 400 dönüm alan üzerine inşa edilecek olan yeni sanayi sitesi için süreç başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 400 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek olan sanayi sitesini çok önemsediklerini söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın girişimleri ile geçen yıl altyapısı hazırlanan yeni sanayi sitesi ile ilgili süreç resmen başladı. Başkan Tavlı konuyu bir süre önce AK Parti Ordu Milletvekili, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Mahmut Özer'e iletmişti. Özer geçen günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Bakan Kurum bu görüşme sonrası ilgili genel müdürlüklere talimat vererek yapım sürecini başlattı.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ile birlikte Ünye Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Özkan, yönetimi ve sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Burada konu hakkında açıklama yapan Başkan Tavlı, emeği geçenlere teşekkür etti. Sanayi Sitesini çok önemsediğini belirten Tavlı, "Sanayi sitemiz şehrin ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda teknik eleman yetişme noktasında da önemli bir görevi icra ediyor. Bu nedenle ara eleman yetişmesi konusunda çok önemsiyorum" dedi.

"400 dönümlük bir alana inşa edilecek"

Mevcut sanayi sitesinin 120 dönün olduğunu, yeni sanayi sitesinin çevre yolunun Çaybaşı ilçesi sapağı kısmının güney tarafında, 400 dönümlük bir alana inşa edileceğini ve yeni projenin mevcut sitesinin 3 katından büyük olacağını aktaran Başkan Tavlı, "Mevcut sanayi sitesi yıllarca konumu gereği gizli bahçe gibi kaldı. Oysa Yeni Sanayi Sitesi çevre yolunun kenarında olacağı için hem kentte yaşayanlara hem de transit geçenlere hizmet verecek. Böylece iş hacmi de artmış olacak" diye konuştu.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Ünye'de proje ve yatırımların hızla devam ettiğini kaydederek, devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Ünye Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ali Özkan ise yaşanan gelişmenin son derece sevindirici olduğunu belirterek, proje ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ünye'de Yeni Sanayi Sitesi Projesi Başladı - Son Dakika

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