Uraloğlu: Hazardağlı Kavşağı yılda 480 milyon lira tasarruf sağlıyor - Son Dakika
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Uraloğlu: Hazardağlı Kavşağı yılda 480 milyon lira tasarruf sağlıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'daki Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın ilk yılını tamamladığını bildirdi. Uraloğlu, günde 50 binden fazla araca hizmet veren kavşakta bekleme süresinin 28 saniyeye indiğini ve yılda 480 milyon lira tasarruf sağlandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'daki "Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı"nın ilk yılını tamamladığını bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Elazığ-Malatya Yolu, Keban ve Güney Çevre Yollarının kesişiminde, günde 50 binden fazla araca hizmet veren Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın 1 yaşını doldurduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla hayata geçirdiğimiz kavşak, şehir içi trafik ile çevre yolu bağlantısını daha akıcı ve verimli hale getirdi. Bekleme süresini 28 saniyeye indirirken uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırdığımız Hazardağlı Kavşağı ile yılda 480 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Ülkemizin dört bir yanına ulaşımı kolaylaştıran, şehirlerimizi geleceğe taşıyan eserler kazandırmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Elazığ, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uraloğlu: Hazardağlı Kavşağı yılda 480 milyon lira tasarruf sağlıyor - Son Dakika

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