Uraloğlu\'ndan Barış Çağrısı

07.03.2026 21:31
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bölgedeki çatışmalara son vermek için uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Daha fazla kan dökülmemesi, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörler acilen harekete geçmelidir. Bunu da Cumhurbaşkanımız en üst seviyede takip etmektedir." dedi.

Bakan Uraloğlu, partisinin Kilis İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen "vefa iftarı" programında yaptığı konuşmada, vefanın geçmişe duyulan minnettarlığın, geleceğe bırakılan en kıymetli mirası olduğunu söyledi.

Bölgedeki gelişmeleri takip ettiğini belirten Uraloğlu, "Mübarek ramazanın bereketiyle soframızı paylaştığımız şu günlerde, bölgemizdeki gelişmeleri de derin bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Hatay Dörtyol semalarında düşürülen füze gibi hadiseler bizleri tedirgin etmesin. Herkes emin olsun ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü önlemi aldık. Bu anlamda en ufak bir risk söz konusu değildir. Bütün kardeşlerimiz rahat olsun." diye konuştu.

Bu coğrafyanın bir an önce huzura kavuşmasının önemine işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

" İran ile İsrail ve ABD savaşı, masum sivillerin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Uluslararası ticaret ve enerjinin güvenliğini riske atıyor. Fiilen kapalı olan Hürmüz Boğazı nedeniyle enerji fiyatları artıyor. Uzun süredir anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi noktasında Cumhurbaşkanımız yoğun bir çaba sarf ediyor. Tarafların güven bunalımının aşılamadığı bu süreçte bu süreci zehirleyen maalesef İsrail yeniden bir çatışma ortamına sebep olmuştur. Daha fazla kan dökülmemesi, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktöreler acilen harekete geçmelidir. Bunu da Cumhurbaşkanımız en üst seviyede takip etmektedir."

Türkiye'nin bu süreçte istikrarlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Uraloğlu, "Tüm bu tahrik, provokasyonlar ve savaşlara rağmen Cumhurbaşkanımız istikrarlı bir Türkiye temin etmiştir. Ne İran'ın egemenliğine yönelik ihlallere sessiz kalıyoruz ne de bölgedeki gerilimin tırmanmasına sebep olanların önüne geçmekten kendimizi alıkoyuyoruz. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki Cumhurbaşkanımızın güçlü, sağlam, güvenli liderliğiyle Türkiye uluslararası diplomaside yapıcı duruşu ile inşallah bu süreçlere olumlu katkı sağlayarak savaşın bir an önce bitmesini temin edecektir." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma noktasında Kilis'te birçok işler yapıldığını kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Musabeyli Ayrım-Kilis yolunun açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olduk. Yolun yaklaşık 17-18 kilometresini bitirdik. Bugüne kadar Kilis'e Ulaştırma Bakanlığı olarak yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptık. Kilis Ayrım-Musabeyli yolumuz hayırlı uğurlu olsun. Biz ülkemizin her tarafında güzel işler yapıyoruz. Kilise ne lazım? Biz onu biliyoruz. Kilis'e denizi getiremedik ama Kilis'i denize ulaştıracağız. Musabeyli ayrımından sonraki Dörtyol'a giden yolun kararını verdik. Proje çalışmalarını başlattık. Her biri 20 kilometre olan üç tünelin yapımı bitirildiği zaman Kilis'i o tünellere bağlayarak, İskenderun Limanı'na oradan da Akdeniz'e ulaştırmış olacağız. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerimize devam edeceğiz."

İftar programına AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

