Uraloğlu'ndan Büyükelçilere Ulaşım Vurgusu - Son Dakika
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Uraloğlu'ndan Büyükelçilere Ulaşım Vurgusu

23.07.2026 14:45
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Uraloğlu, uluslararası işbirliklerini güçlendirerek ulaşım ağlarını güçlendireceklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyükelçilerle buluşmasına ilişkin, "Koridorları birbirini tamamlayan bir ağın parçaları olarak görüyor, güveni, istikrarı ve ortak refahı büyüten bağlantılar inşa etmek için uluslararası işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Büyükelçilerle Kahvaltı Buluşması"na ilişkin bilgi verdi.

Buluşmada Türkiye'nin uluslararası ulaştırma vizyonunu ve bağlantısallık politikasını paylaştıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, güçlü altyapısı, çok modlu ulaştırma sistemi ve bağlantısallık diplomasisiyle küresel ticaretin sürekliliğine katkı sunan bir merkez konumundadır. Koridorları, limanlarımızı, demir yollarımızı ve lojistik altyapımızı tek bir ağ anlayışıyla bütünleştirerek küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığına ve kesintisiz işlemesine katkı sağlıyoruz. Koridorları birbirini tamamlayan bir ağın parçaları olarak görüyor, güveni, istikrarı ve ortak refahı büyüten bağlantılar inşa etmek için uluslararası işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uraloğlu'ndan Büyükelçilere Ulaşım Vurgusu - Son Dakika

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