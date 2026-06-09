Uraloğlu Riyad'da Türkiye-Suudi Arabistan işbirliğini güçlendiriyor - Son Dakika
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Uraloğlu Riyad'da Türkiye-Suudi Arabistan işbirliğini güçlendiriyor

09.06.2026 19:27
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Bakan Uraloğlu, Riyad'da lojistik ve demir yolu işbirlikleri üzerine temaslarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğini lojistik ve demir yolu alanlarında daha ileriye taşıyacak temaslar için Riyad'da olduklarını belirterek, "Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alarak, Laban Vadisi Köprüsü Projesi kapsamında inşa edilen üç yeni kablo askılı köprüde yürütülen çalışmaları yerinde inceledik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğini lojistik ve demir yolu alanlarında daha ileriye taşıyacak temaslar için Riyad'da olduklarını bildiren Uraloğlu, "Ziyaretlerimiz kapsamında, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alarak, Laban Vadisi Köprüsü Projesi kapsamında inşa edilen üç yeni kablo askılı köprüde yürütülen çalışmaları yerinde inceledik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın tarihini, İslam medeniyetinin köklü mirasını, kuruluş yolculuğunu ve Osmanlı dönemine uzanan ortak tarihin izlerini yansıtan Suudi Arabistan Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, aynı medeniyet havzasından beslenen ilişkilerin, bugün farklı alanlarda kurdukları işbirliklerine yön verdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah el-Swaha??????? ile de haberleşme altyapıları, dijital teknolojiler ve geleceğin iletişim sistemleri üzerine görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Fiber optik altyapılardan ulaştırma koridorlarının dijitalleşmesine, uydu haberleşmesinden uzay teknolojilerine kadar uzanan başlıklarda ortak çalışma alanlarını ele aldık. Teknolojinin dönüştürdüğü dünyada işbirliğimizin güçlenerek devam etmesi, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geleceğine de yön verecek."

Uraloğlu, temasların ardından Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğini ziyaret ettiğini aktararak, "Büyükelçimiz Emrullah İşler ile bir araya geldik. Ülkemiz ile Suudi Arabistan arasında geçmişten bugüne uzanan güçlü ilişkilerimizin izlerini taşıyan sergi alanını gezdikten sonra Büyükelçiliğimiz Anı Defteri'ni imzaladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Riyad, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uraloğlu Riyad'da Türkiye-Suudi Arabistan işbirliğini güçlendiriyor - Son Dakika

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