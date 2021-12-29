Üreticiden 2,50 TL'ye çıkıyor! Markette ise 8,50 TL'ye satılıyor

'Tarlaların beyaz elması' olarak adlandırılan ve kış sofralarından eksik olmayan kerevizin, tarladan marketlere gelişindeki fiyat serüveni, adeta dudak uçuklatıyor. Üreticide 2,50 TL olan kerevizin, bazı zincir marketlerde 8,50 TL'den satılması, Eskişehir'deki çiftçinin tepkisine neden oldu.

ÜRETİCİ "FIRSATÇILIK" OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Tarladan markete kadar olan süreçte yaklaşık 4 kat artan kereviz vatandaşın cebini zorluyor. Eskişehirli üreticiler, bu durumu fırsatçılık olarak değerlendiriyor.

"DOLAR DÜŞTÜ HİÇ KİMSE FİYAT DÜŞÜRMEDİ"

Eskişehirli kereviz üreticisi Mustafa Ekşi, tarlada ucuz olan ürünün, marketlerde fahiş fiyatlarda satılmasına tepki gösterdi. Fahiş fiyatların vatandaşı zor durumda bıraktığını söyleyen Ekşi, "Kereviz üretimi zahmetli bir iş. İşçilik maliyetleri olsun, yıkama maliyetleri olsun zaten bizi zorluyordu. Şu an burada kerevizin kilogramını 2,50 TL'ye veriyoruz. Pazarda en kötü şartlarda bile 5 TL'ye satılırken marketlerde 8-10 TL. Bütün ceremeyi biz çekiyoruz ama kazanan maalesef her zamanki gibi başkaları. Doların yükselmesini bahane ettiler. Dolar düştü hiç kimse fiyat düşürmedi. Tarlada 2,50 lira olan ürünün, markette 4 kat daha fazla fiyattan satılmasını, fırsatçılık olarak görüyorum" diye konuştu.