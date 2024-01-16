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Üreticiler Aracıları Yumurta Fiyatlarının Yükselmesinden Sorumlu Tutuyor - Son Dakika
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Üreticiler Aracıları Yumurta Fiyatlarının Yükselmesinden Sorumlu Tutuyor

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki tavukçular, yumurta fiyatlarının yükselmesinden aracıları sorumlu tutuyor. Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Abdurahman Kare, fiyatların son 15 gündür düşüşte olduğunu belirtti ve büyük şehirlerdeki yüksek fiyatların sebebinin aracılar olduğunu söyledi.

16.01.2024 - 15:29,
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Üreticiler yumurta fiyatlarının yükselmesinden aracıları sorumlu tuttu

Yumurta borsasının belirlendiği ilçedeki üreticiler fiyatların son 15 gündür düşüşte olduğunu belirtti

AFYONKARAHİSAR - Yurt genelinde yumurta fiyatlarının yükselişe geçmesinin ardından gözlerin çevrildiği ve yumurta borsasının belirlendiği Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki tavukçular, fiyat artışından aracıları sorumlu tuttu.

Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Abdurahman Kare, fiyat artışı ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Fiyatların son 15 gündür geriye çekildiğini dile getiren Kare, ilçedeki yumurtanın büyüklük ve kalitesine göre 2 TL 10 kuruş ile 2 TL 75 kuruştan satıldığını kaydetti. Kare, "Biz kooperatif yani üreticiler olarak fiyatları geri çekiyoruz. Yaklaşık 15 gündür yumurtanın tane fiyatı en yüksek 2,75 kuruştan satılıyor. 30'luk koli fiyatı ise en yüksek 82,50 kuruştan satılıyor. Bu duble boy dediğimiz büyük ebattaki yumurta. büyük şehirlerde yumurtanın yüksek fiyattan satılmasının nedeni ise üreticiler değil aracılar, kısacası bir çok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de parayı yine aracılar yani ikinci, üçüncü şahıslar kazanıyor. Yumurta üretim yerinden çıktıktan sonra birkaç el değiştiriyor ve parayı da bu kişiler kazanıyor aslına bakınca" diye konuştu.

Üreticiler Aracıları Yumurta Fiyatlarının Yükselmesinden Sorumlu Tutuyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Üreticiler Aracıları Yumurta Fiyatlarının Yükselmesinden Sorumlu Tutuyor - Son Dakika


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