Üreticiler Kuru Üzüm Fiyatlarını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üreticiler Kuru Üzüm Fiyatlarını Bekliyor

Üreticiler Kuru Üzüm Fiyatlarını Bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'daki üreticiler, TMO ve TARİŞ'in açıklayacağı kuru üzüm fiyatlarının belirleyici olmasını bekliyor.

Türkiye'nin üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da üreticilerin gözü bu kez kuru üzüm fiyatlarına çevrildi. Sultani Çekirdeksiz üzümde kesim ve ihracat tarihlerinin açıklanmasının ardından üreticiler, TMO ve TARİŞ'in açıklayacağı avans ve kuru üzüm fiyatlarını beklemeye başladı.

Manisa'nın önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl'de üreticiler, yeni sezon öncesinde kuru üzüm taban fiyatının bir an önce açıklanmasını istiyor. Bağlarda yaş üzüm kesiminin başlamasıyla birlikte üreticilerin gözü, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TARİŞ tarafından açıklanacak fiyatlara çevrildi.

Sarıgöl Ovası'nda kaliteli üzümlerin yaş olarak ihracat ve iç piyasaya gönderilmesi için çalışmalarını tamamlayan üreticiler, kuru üzüm fiyatının erken açıklanmasının piyasaya yön vereceğini belirtti.

"Yaş üzüm fiyatını kuru üzüm belirliyor"

Üreticiler, kuru üzüm fiyatının kendileri açısından önemli bir referans olduğunu ifade ederek, "Biz yaş üzüm fiyatını kuru üzüm taban fiyatına göre belirliyoruz. Bu nedenle kuru üzüm fiyatının erken açıklanmasını istiyoruz. Üretim maliyetlerimiz ortada. Emeğimizin karşılığını alabilmek için açıklanacak fiyatı bekliyoruz" dedi.

Manisa ve ilçelerindeki üzüm üreticileri de TMO ve TARİŞ'in yeni sezon kuru üzüm fiyatlarını bir an önce açıklamasını talep etti.

Sarıgöl'de hasat yıl sonuna kadar sürecek

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz üzümünün önemli üretim merkezlerinden Sarıgöl'de bağlarda hasat çalışmaları devam ediyor. Ovada farklı bölgelerdeki üzümlerin olgunlaşma durumuna göre kesimlerin sürdüğü, hasat sezonunun yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Üreticiler, kuru üzüm fiyatının açıklanmasıyla birlikte hem yaş üzüm piyasasının hem de kuru üzüm piyasasının daha net bir şekilde şekillenmesini bekliyor.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Manisa, Tariş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticiler Kuru Üzüm Fiyatlarını Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 19:02:24. #7.13#
SON DAKİKA: Üreticiler Kuru Üzüm Fiyatlarını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.