Üreticiler Kuru Üzüm Fiyatlarını Bekliyor

Türkiye'nin üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da üreticilerin gözü bu kez kuru üzüm fiyatlarına çevrildi. Sultani Çekirdeksiz üzümde kesim ve ihracat tarihlerinin açıklanmasının ardından üreticiler, TMO ve TARİŞ'in açıklayacağı avans ve kuru üzüm fiyatlarını beklemeye başladı.

Manisa'nın önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl'de üreticiler, yeni sezon öncesinde kuru üzüm taban fiyatının bir an önce açıklanmasını istiyor. Bağlarda yaş üzüm kesiminin başlamasıyla birlikte üreticilerin gözü, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TARİŞ tarafından açıklanacak fiyatlara çevrildi.

Sarıgöl Ovası'nda kaliteli üzümlerin yaş olarak ihracat ve iç piyasaya gönderilmesi için çalışmalarını tamamlayan üreticiler, kuru üzüm fiyatının erken açıklanmasının piyasaya yön vereceğini belirtti.

"Yaş üzüm fiyatını kuru üzüm belirliyor"

Üreticiler, kuru üzüm fiyatının kendileri açısından önemli bir referans olduğunu ifade ederek, "Biz yaş üzüm fiyatını kuru üzüm taban fiyatına göre belirliyoruz. Bu nedenle kuru üzüm fiyatının erken açıklanmasını istiyoruz. Üretim maliyetlerimiz ortada. Emeğimizin karşılığını alabilmek için açıklanacak fiyatı bekliyoruz" dedi.

Manisa ve ilçelerindeki üzüm üreticileri de TMO ve TARİŞ'in yeni sezon kuru üzüm fiyatlarını bir an önce açıklamasını talep etti.

Sarıgöl'de hasat yıl sonuna kadar sürecek

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz üzümünün önemli üretim merkezlerinden Sarıgöl'de bağlarda hasat çalışmaları devam ediyor. Ovada farklı bölgelerdeki üzümlerin olgunlaşma durumuna göre kesimlerin sürdüğü, hasat sezonunun yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Üreticiler, kuru üzüm fiyatının açıklanmasıyla birlikte hem yaş üzüm piyasasının hem de kuru üzüm piyasasının daha net bir şekilde şekillenmesini bekliyor.