Üreticilerden Taban Fiyat Beklentisi: 150 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üreticilerden Taban Fiyat Beklentisi: 150 Lira

Üreticilerden Taban Fiyat Beklentisi: 150 Lira
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da kuru üzüm üreticileri, bu yıl taban fiyatın 150 liranın altına düşmemesini istiyor.

Türkiye'nin önemli kuru üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da üreticilerin taban fiyat beklentisi sürüyor. Geçtiğimiz yıl 120 lira olarak açıklanan kuru üzüm taban fiyatı henüz belirlenmezken, Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek bu yıl fiyatın 150 liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

Manisa'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, üreticiler bir yandan bağlarda hasat çalışmalarına başlarken, diğer yandan açıklanacak taban fiyatı bekliyor. Özellikle son dönemde tarımsal girdi maliyetlerinde yaşanan artışın üreticinin yükünü artırdığına dikkat çekilirken, açıklanacak fiyatın üretim maliyetlerini ve üreticinin emeğini karşılayacak seviyede olması isteniyor.

"150 liranın altında bir fiyat üreticiyi memnun etmez"

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kuru üzüm üreticisinin yeni sezona ciddi maliyetlerle girdiğini belirterek, açıklanacak taban fiyatın üreticinin beklentilerini karşılaması gerektiğini ifade etti.

Köse, "Geçtiğimiz yıl kuru üzümün taban fiyatı 120 lira olarak açıklanmıştı. Aradan geçen süreçte üreticimizin gübre, ilaç, mazot, işçilik ve diğer girdi maliyetleri arttı. Dolayısıyla bu yıl açıklanacak fiyatın geçen yılın rakamının üzerine çıkması gerekiyor. Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için kuru üzümde 150 liranın altına inilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Üretici fiyatın bir an önce açıklanmasını bekliyor"

Üreticilerin sezon planlaması yapabilmesi açısından taban fiyatın gecikmeden açıklanmasının önem taşıdığını belirten Köse, kuru üzümün yalnızca Manisa için değil, Türkiye tarımı ve ihracatı açısından da stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

Köse, "Manisa denildiğinde akla gelen en önemli tarımsal ürünlerden biri kuru üzüm. Binlerce üreticimiz geçimini üzümden sağlıyor. Üretici önünü görmek, emeğinin karşılığını bilmek istiyor. Bu nedenle taban fiyatın bir an önce açıklanması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Üreticinin emeği korunmalı"

Kuru üzüm fiyatının belirlenmesinde üretim maliyetlerinin yanı sıra üreticinin emeğinin, ürünün kalitesinin ve ihracat değerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Köse, Manisa üzümünün dünya pazarlarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Köse, "Burada mesele sadece bir kilogram üzümün fiyatı değil. Üreticinin bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığıdır. Üreticimizi koruyan, sürdürülebilir üretimi sağlayan ve Manisa üzümünün değerini ortaya koyan bir fiyat belirlenmeli. Bizim beklentimiz kuru üzümde en az 150 liralık bir taban fiyat açıklanması yönünde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticilerden Taban Fiyat Beklentisi: 150 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
4 yaşındaki çocuğa istismar 75’lik sapığı kanlar içinde bıraktılar 4 yaşındaki çocuğa istismar! 75'lik sapığı kanlar içinde bıraktılar

10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:53
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 10:59:16. #7.13#
SON DAKİKA: Üreticilerden Taban Fiyat Beklentisi: 150 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.