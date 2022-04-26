Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği - Son Dakika
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Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği

26.04.2022 16:40
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği

Üzümün başkenti olan Manisa'da, salkım güvesi zararlısına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ahmetli'de üreticiye feromon yayıcı tel dağıtımı yapıldı.

Üzümün başkenti olan Manisa'da, salkım güvesi zararlısına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ahmetli'de üreticiye feromon yayıcı tel dağıtımı yapıldı. 45 üreticiye verilen destekte bin dekarlık arazide, salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele sağlanacak.

Manisa'da üzüm üretiminin önemli noktalarından olan Ahmetli'de salkım güvesi zararlısına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından biyoteknik mücadele projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Ahmetli'nin Yaraşlı Mahallesi'nde üreticiye Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından feromon yayıcı tel dağıtımı yapıldı. Yapılan dağıtım törenine, Ahmetli Kaymakamı Ahmet Kurt, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, Ahmetli Belediye Başkanı Tuğrul Dinçer, Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Muhtarlık İşler Şube Müdürü Nilhan Kılınç, belediye meclis üyeleri ve üreticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Buradaki feromonların tamamı hibeli olarak karşılandı. Vatandaşlarımızdan herhangi bir kaynak alınmadı. 45 üreticimizin bin dekarlık arazisinde kullanacağı feromon yayıcı tellerin finansmanı büyükşehir belediyemiz tarafından karşılandı. Büyükşehir belediye başkanımıza buradan şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Feroman yayıcı tel ile ilgili üreticiye teknik bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da "Projede Ahmetli Yaraşlı'nın seçilmesinin nedeni küçük arazi ölçeğinde bireysel yapılan biyoteknik mücadelenin toplu olarak yapıldığında güzel sonuçlar alındığını üreticimize göstermek istiyoruz. Bu anlamda güzel sonuçlar alacağımıza da inanıyorum" dedi.

Usta'nın ardından konuşan Ahmetli Kaymakamı Ahmet Kurt da üreticiye sağlanan bu destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Üreticiye sağlanan bu destek nedeniyle memnuniyeti dile getiren Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, teşekkürlerini dile getirdi. 25 dönümlük bir dekarda bu destekten faydalanacağını dile getiren Hikmet Kayın, memnuniyetini paylaştı.

Destekten faydalanan kadın üretici Nurten Yardak da "Sağlanan bu destek bize mali anlamda katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi. Üretici olarak bu desteklerin devam etmesi temennisinde bulunan Gülten Çimen, "Üretmek istiyoruz, daha kaliteli üretim istiyoruz. Bu anlamda bu katkı için de teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği
Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği

YORUMLAR
500
Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticilerin biyoteknik mücadelesine Manisa Büyükşehir desteği - Son Dakika


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