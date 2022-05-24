Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün - Son Dakika
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Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün

24.05.2022 10:20

Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün Mersin'de örtü atlında üzüm yetiştiren bir çiftçi, bağların altında da kavun üretmesiyle 3 dönümlük serasında 6 dönümden alacağı ürünü alarak çifte kazanç sağlamaya başladı.

Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün

MERSİN - Mersin'de örtü atlında üzüm yetiştiren bir çiftçi, bağların altında da kavun üretmesiyle 3 dönümlük serasında 6 dönümden alacağı ürünü alarak çifte kazanç sağlamaya başladı.

Türkiye'nin sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden olan Mersin'de turfanda örtü altı yetiştiriciliği de önemli bir yer tutuyor. Her türlü sebze ve meyvenin örtü altında yetiştirildiği kentte, yeni denemeler de yapılıyor. Bu çerçevede Erdemli ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Pazar'da geçen yıl kurduğu 3 dönümlük üzüm serasının içine kavun ekerek çifte ürün almayı denedi. Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kutlu'dan da destek alan Pazar, iyi bir sonuç aldığı kavunun ilk hasadını yaptı. Kilogramı 10 TL'den satılan kavun çiftçiye ikinci bir kazanç oldu. Örtü altı üzümlerin ise bir ay sonra hasat edileceği belirtildi.

"Daha avantajlı, getirisi yüksek"

Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yaptığını aktaran üretici Ahmet Pazar, "Üzüm altına ikinci bir ürün olarak kavun dikimi yaptık bu sene. 20 şubat tarihinde dikmiştik, bugün ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Kavunun fiyatı 10 TL civarlarında. Bu sene dönümde 3 ila 6 ton bekliyoruz. Bundan 1 ay sonra da üzüm hasadımızı gerçekleştireceğiz. 3 dönüm civarında seramızda ikinci ürün olarak kavun diktiğimizden dolayı 6 dönüm olarak görüyoruz. Yani 3 dönümden iki verim almış oluyoruz. Hem sebze meyve olarak, hem üzüm olarak iki verimde bizim için daha avantajlı ve daha getirisi yüksek" dedi.

"6 dönümde ürettiğimizi 3 dönümde üretmiş olduk"

Yapılan deneme ile ilgili bilgi veren Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu da, "Burada örtü altı üzüm üretimi yapıyoruz. Örtü altında üzümün altında ikinci bir ürün ne yapabiliriz, onu araştırdık. Öncelikle fasulye denemesini yaptık, fasulyeden güzel sonuçlar aldık. İkinci bir ürün olarak kavun denememizi başlattık. Kavundan da güzel sonuçlar aldık. Şuan kavun hasadı yapıyoruz, arkasından üzümümüzü hasat edeceğiz. Birim alandan daha fazla ürün elde ediyoruz. 6 dönümde ürettiğimizi biz burada 3 dönümde üretmiş olduk. Birinci ürünümüz üzüm, ikinci ürünümüz kavun. Bu seramızda üzümü teller üzerine aldık, alt kısımlara da kavunlarımızı diktik. İki ürün birbirine zarar vermeden iki tane ürün yetiştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün
Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün
Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün
Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisi, Türkiye, Çiftçi, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticiye çifte kazanç, örtü altında aynı anda iki ürün - Son Dakika


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