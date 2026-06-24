Urla’ya 150 milyon TL’lik asfalt yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Urla’ya 150 milyon TL’lik asfalt yatırımı

Urla’ya 150 milyon TL’lik asfalt yatırımı
24.06.2026 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Urla Belediyesi, 150 milyon TL bütçeyle 50 bin ton sıcak asfalt serimi ve 36 milyon TL ile 60 bin metrekare kilit parke uygulaması başlattı. Başkan Selçuk Balkan, kronik yol sorunlarını altyapı sonrası üstyapı çalışmalarıyla çözerek modern ulaşım ağı hedeflediklerini açıkladı.

URLA Belediyesi, belediye yol yenileme çalışmaları kapsamında 150 milyon TL'lik asfalt yatırımıyla 50 bin ton sıcak asfalt serimi planlandığını duyurdu. Aynı zamanda gerçekleştirilen iki ayrı ihale kapsamında toplam 36 milyon TL bütçeyle 60 bin metrekare kilit parke uygulamasının hayata geçirileceği kaydedildi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Hedefimiz, yalnızca bozulan yolları onarmak değil; Urla'nın geleceğine yakışan modern, güvenli ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak" dedi.

Urla Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesinin en önemli sorunlarının başında gelen altyapı kaynaklı yol problemlerini çözmek için asfalt seferberliği başlattık. İlçe merkezi genelinde büyük ölçüde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollar bir bir yenilenirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yüklenici firmalar tarafından özellikle içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik hatları nedeniyle kazılan ve zamanla deforme olan yollar, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından kalıcı çözümlerle yeniden düzenleniyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Ekipler, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören güzergahlarda asfalt serim, yol bakım ve düzenleme çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 150 milyon TL'lik asfalt yatırımıyla 50 bin ton sıcak asfalt serimi planlanırken, gerçekleştirilen iki ayrı ihale kapsamında toplam 36 milyon TL bütçeyle 60 bin metrekare kilit parke uygulaması hayata geçiriliyor. Program dahilinde Yaka Mahallesi'nde Demirciler, General Fahrettin, Adalet ve Sümer Sokak'ta asfalt çalışmaları devam ederken, Gür, Avcılar, Şehit Yüzbaşı Kemal, Gül ve 6. Göçmen Sokak Sokak ise asfalt serimi için hazırlanıyor. Aynı zamanda Denizli Mahallesi ve Yelaltı Mahallesi'nde kilit parke çalışmaları devam ediyor. Gerçekleştirilen asfalt ve kilit parke çalışmalarıyla birlikte hem araç trafiğinin daha güvenli hale gelmesi hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşam konforunun artırılması hedefleniyor.

Kent yaşamının kalitesini artıracak yatırımları sürdüren Urla Belediyesi, altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan sosyal projelere kadar birçok alanda çalışmalarına devam ediyor. Asfalt seferberliği kapsamında ilçenin farklı noktalarında çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtilirken, Urla'nın uzun yıllardır beklediği yol sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması amaçlanıyor."

'URLA'NIN KRONİKLEŞMİŞ SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ'

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilçenin yıllardır beklediği altyapı yatırımlarının ardından üstyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Urla'nın en büyük sorunlarından biri altyapı eksiklikleri ve buna bağlı olarak bozulan yollardı. Yıllarca vatandaşlarımızın haklı şikayetlerine neden olan bu sorunun çözümü için kurumlarla koordinasyon içerisinde önemli çalışmalar yürüttük. Altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından şimdi sıra yollarımızı yenilemeye geldi. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Hedefimiz, yalnızca bozulan yolları onarmak değil; Urla'nın geleceğine yakışan modern, güvenli ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak" dedi.

Kaynak: DHA

Urla Belediyesi, Belediye, Ekonomi, Selçuk, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Urla’ya 150 milyon TL’lik asfalt yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü
Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi’nden resmi açıklama Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi'nden resmi açıklama
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
Beşiktaş’tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat’a kanca Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a kanca

17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 18:17:34. #7.12#
SON DAKİKA: Urla’ya 150 milyon TL’lik asfalt yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.