Urla’ya 150 milyon TL’lik asfalt yatırımı

URLA Belediyesi, belediye yol yenileme çalışmaları kapsamında 150 milyon TL'lik asfalt yatırımıyla 50 bin ton sıcak asfalt serimi planlandığını duyurdu. Aynı zamanda gerçekleştirilen iki ayrı ihale kapsamında toplam 36 milyon TL bütçeyle 60 bin metrekare kilit parke uygulamasının hayata geçirileceği kaydedildi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Hedefimiz, yalnızca bozulan yolları onarmak değil; Urla'nın geleceğine yakışan modern, güvenli ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak" dedi.

Urla Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesinin en önemli sorunlarının başında gelen altyapı kaynaklı yol problemlerini çözmek için asfalt seferberliği başlattık. İlçe merkezi genelinde büyük ölçüde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından bozulan yollar bir bir yenilenirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için kapsamlı asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yüklenici firmalar tarafından özellikle içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik hatları nedeniyle kazılan ve zamanla deforme olan yollar, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından kalıcı çözümlerle yeniden düzenleniyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Ekipler, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören güzergahlarda asfalt serim, yol bakım ve düzenleme çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 150 milyon TL'lik asfalt yatırımıyla 50 bin ton sıcak asfalt serimi planlanırken, gerçekleştirilen iki ayrı ihale kapsamında toplam 36 milyon TL bütçeyle 60 bin metrekare kilit parke uygulaması hayata geçiriliyor. Program dahilinde Yaka Mahallesi'nde Demirciler, General Fahrettin, Adalet ve Sümer Sokak'ta asfalt çalışmaları devam ederken, Gür, Avcılar, Şehit Yüzbaşı Kemal, Gül ve 6. Göçmen Sokak Sokak ise asfalt serimi için hazırlanıyor. Aynı zamanda Denizli Mahallesi ve Yelaltı Mahallesi'nde kilit parke çalışmaları devam ediyor. Gerçekleştirilen asfalt ve kilit parke çalışmalarıyla birlikte hem araç trafiğinin daha güvenli hale gelmesi hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşam konforunun artırılması hedefleniyor.

Kent yaşamının kalitesini artıracak yatırımları sürdüren Urla Belediyesi, altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan sosyal projelere kadar birçok alanda çalışmalarına devam ediyor. Asfalt seferberliği kapsamında ilçenin farklı noktalarında çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtilirken, Urla'nın uzun yıllardır beklediği yol sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması amaçlanıyor."

'URLA'NIN KRONİKLEŞMİŞ SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ'

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilçenin yıllardır beklediği altyapı yatırımlarının ardından üstyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Urla'nın en büyük sorunlarından biri altyapı eksiklikleri ve buna bağlı olarak bozulan yollardı. Yıllarca vatandaşlarımızın haklı şikayetlerine neden olan bu sorunun çözümü için kurumlarla koordinasyon içerisinde önemli çalışmalar yürüttük. Altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından şimdi sıra yollarımızı yenilemeye geldi. Ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Hedefimiz, yalnızca bozulan yolları onarmak değil; Urla'nın geleceğine yakışan modern, güvenli ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak" dedi.