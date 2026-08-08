Ürün Kalitesi İçin Hasat Kuralları

Manisa'nın Salihli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı üzüm hasat sezonu öncesinde üreticilere yönelik önemli bir bilgilendirme yayımladı. Açıklamada, hasat döneminde verim, kalite ve gıda güvenilirliğinin sağlanabilmesi için üreticilerin belirlenen kurallara titizlikle uyması gerektiği vurgulandı.

Müdürlük, bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde belirtilen hasat öncesi bekleme sürelerine mutlaka uyulmasını, yalnızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin etiket tavsiyelerine uygun şekilde kullanılmasını istedi. Ruhsatsız veya kullanımı yasaklanmış bitki koruma ürünlerinin ise kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu sezon üzümde Brix (şeker oranı) değerlerinin düşük seyretmesi nedeniyle kalite ve verim kaybı yaşanmaması için hasadın, üzümlerin 20-22 Brix şeker oranına ulaştığı dönemde yapılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Kurutmalık üzümlerde kaliteyi düşüren ve insan sağlığı açısından risk oluşturan Okratoksin-A oluşumunun önlenmesi amacıyla, hasat döneminde toprak işleme yapılmaması tavsiye edildi. Ayrıca hasat ve sergi aşamalarında çürük, küflü ve hasarlı üzümlerin sağlam üzümlerden ayrılması, kurutma işlemi tamamlanan üzümlerin ise pazarlamadan önce savrularak yabancı maddelerden temizlenmesi gerektiği bildirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sırasında ve kurutma sergilerinde yalnızca sağlıklı üzümlerin sergiye serilmesi gerektiğini belirterek, çürük, küflü, ezik veya zarar görmüş salkımların mutlaka ayrılması, salkım inceltme işlemlerinde tanelerin zedelenmemesine özen gösterilmesi ve üzümlerin uygun şartlarda yeterli düzeyde kurutulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yetkililer, üreticilerin bu kurallara uymalarının hem ürün kalitesini artıracağını hem de ihracatta gıda güvenilirliği açısından sorun yaşanmasının önüne geçeceğini belirterek, hasat sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.