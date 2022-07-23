Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek

23.07.2022 09:20

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünleri stoklayarak pahalı fiyata satan kişileri önlemek için yeni bir çalışma başlattı. Bazı önemli ürün kalemleri üreticilerden uygun fiyatlarla alınarak stoklanacak. Böylece ürünler, istediğinde piyasaya ürün süren stokçuların değil, devletin elinde bekleyecek.

Mısır, ayçiçeği yağı, mercimek, şeker, buğday, arpa gibi stratejik gıdalar, üreticilerden uygun fiyatlarla alınarak stoklanacak. Bu sayede piyasada üreticiyi zarar ettirecek şekilde fiyat kırılmasının önüne geçilecek.

ÜRÜNLER DEVLETİN ELİNDE BEKLEYECEK

Yüksek miktarda ürün alınacağından, özel sektörün piyasayı bozmasını sağlayacak kadar stok yapmasına da engel olunacak. Böylece ürünler, istediğinde piyasaya ürün süren stokçuların değil, devletin elinde bekleyecek. Reyon fiyatlarının yükselmesini durduracak şekilde, ihtiyaç anlarında piyasaya sürülecek. Bu sayede gıda enflasyonu da frenlenmiş olacak.

BUĞDAY ALIMIYLA START VERİLDİ

Hükûmet, bu çerçevede ilk olarak önceki gün Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 50 kuruş Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödemeyi karara bağlamıştı. Söz konusu desteklerle alım süreci işlerken, TMO'nun geçici alım merkezleri de dâhil olmak üzere tüm bölgelerdeki alım randevularının tamamen dolduğu belirtildi. TMO depolarının, tamamen doldurulacağı ifade edildi.

ÖNCELİK İÇ PİYASANIN

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da daha önce "Bütün amacımız ve hedefimiz, iç piyasadan stok oluşturmak ve bunun için fiyatlandırma yapmak. TMO olarak geçici alım merkezleri açıyoruz. 2022 yılında mümkün olduğu kadar en yüksek rekolteyi, en yüksek stoku yurt içindeki üreticilerimizden temin etmek istiyoruz" demişti.

EKİM ALANLARININ ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığının ürün stokunun yanı sıra ekilebilir tarım alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da sürüyor. son çalışmalarla geçen yıl nadas alanları 1,1 milyon dekar azalırken, uzun yıllardan beri azalışta olan tarla alanında 4 milyon dekar artış yaşandı. Ayrıca 3 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılarak toplam ekilen alan miktarı 23,4 milyon hektara yükseldi. Nadasa bırakılan 20 milyon dekar alanın üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, üretimin artırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 400 projenin hayata geçirildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Erdoğan, ürünlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuştu: Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz Erdoğan, ürünlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuştu: Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz
08:41 Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti
08:29 İncirin fiyatını gören vatandaşlar, poşetlerini geri bırakıyor
08:26 Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı
08:19 Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın
07:20 Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü
07:43 Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
07:32 Eski sevgilisini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
00:14 İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 09:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement