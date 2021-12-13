Üye Girişi
Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu - Son Dakika

Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu

13.12.2021 13:06
Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu

Sattıkları baharat ve bitki ürünlerinin çoğunu Türkiye'de yetiştirilemediği için yüzde 60'ını ithal eden aktarlarda, dolar yükseldikçe fiyatlar da artmaya devam ediyor.

Sattıkları baharat ve bitki ürünlerinin çoğunu Türkiye'de yetiştirilemediği için yüzde 60'ını ithal eden aktarlarda, dolar yükseldikçe fiyatlar da artmaya devam ediyor.

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için kullanılan ürünleri satın almak isteyen vatandaşların yolunu tuttuğu aktarlarda fiyatlar her geçen gün değişiyor. Türkiye'de yetişmesi imkansız olan ve Hindistan, Vietnam, Madagaskar gibi ülkelerden ithal edilen zencefil, zerdeçal, karanfil, tarçın gibi ürünler dolarla satın alındıklarından fiyat artışıyla karşı karşıya kalıyor. Dolardaki yükselişin ardından yerli üreticinin de ihracata yönelmesi, aktarlarda yüzde 80'e varan zamlara neden oluyor.

"Kış aylarında ülkemizde çok miktarda tüketilen ürünleri istesek de yetiştiremiyoruz"

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, Türkiye'deki baharat ve bitki ürünlerinin yüzde 60'ının ithal edildiğini belirtti. Özellikle hastalıklara iyi gelen şifalı ürünlerin yurtdışından getirildiğini aktaran Özkılıç, "Maalesef Türkiye'deki baharatçı ve aktarların satmış olduğu ürünlerin yüzde 60'lık bir dilimi ithal geliyor. Endemik bitki bakımından her ne kadar Avrupa'da olmayan birçok ot ülkemizde yetişse ve Türkiye bu konuda bir cennet olsa da, yeterli gelmiyor. İnce aktar diye tabir ettiğimiz otlar ve tohumlar yurtdışından geliyor. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, süt tozu, kahve, Türk kahvesi ve kırık aktariyeler; sarı halile, karahalile, zulumba, sinameki, açlık otu, ekinezya, kebabiye, akırı karha gibilerinin birçoğu yurtdışından gelmekte. Bunlar vücudu kızıştırmakta, öksürüğe, bronşite, nefes darlığına iyi gelmekte ve kış aylarında ülkemizde çok miktarda tüketiliyor. Karanfil, tarçın, zencefil ve zerdeçalı Türkiye'de istesek de yetiştiremiyoruz. Bu ürünler Hindistan, Vietnam, Sri Lanka, Papua Yeni Gine, Madagaskar gibi ülkelerde çok rahat yetişiyor, ancak bizim ülkemizde yetişmesi imkansız. Bu yüzden bu ürünleri ithal etmek durumunda kalıyoruz" dedi.

"Hem ithal hem yerli ürünlerde ciddi fiyat artışı var"

Ürünlerin ithal olmasından dolayı fiyat artışlarının da kaçınılmaz olduğuna değinen aktar Özkılıç, bu artışın yüzde 80'lere dayandığını söyledi. İthal ürünlerin yanı sıra yerli ürünlerin fiyatlarında da ciddi bir yükselme olduğunu kaydeden Özkılıç, şöyle konuştu:

"İthal ürünler dünya piyasasında geçerli olan para birimi olduğu için dolar üzerinden geliyor. Dolar da son bir aylık dönemde artınca bizim gibi ürünlerinin yüzde 60'lık kısmı ithal ürünler olan aktarcıları ister istemez etkiledi. Sadece dolardaki artış da değil, doların dışında buna bağlı olan nakliye girdilerinin artması, kargo fiyatlarının artması ve ürüne yansıması, bizim ürünlerimizde yüzde 50 ile 80 arasında bir artışa sebebiyet verdi. Burada da dolaylı olarak vatandaşa yansıyacak olan, alımı etkileyecek olan faktörler göz önüne çıkıyor. Birçok üründe zarar ediyoruz. Örneğin Hindistan cevizi ve limon tuzu, fiyatı en fazla artan ürünler oldu. Limon tuzunda afaki bir artış var. Yüzde 100 arttı. İthalatçının elinde ürün olmaması, az tüketimden dolayı ürün azlığı da fiyatı yükseltti. Yerli ürünlerde de ciddi bir fiyat artışı var. Ürünlerin fiyatları yurtdışı piyasalarına göre şekilleniyor. Haliyle üretici de dövize göre kazanacağından ihraç etmeyi tercih ediyor. Kayısı, incir, kestane gibi ürünlerin fiyatları aşırı yükseldi. Kayısının kilosunu ben toptancıdan şu anda 60 TL'ye alıyorum, haftaya belki de 70 TL olacak." - ESKİŞEHİR

Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu
Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu
Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu
Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu
Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu
Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu

Türkiye, India, dolar, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! 13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç 12:57 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var 12:20 Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
12:11 Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü
12:02 Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum
12:00 Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
11:57 Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
11:50 Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane!
6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümün pençesinde! Feci kaza anı saniye saniye kamerada 6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümün pençesinde! Feci kaza anı saniye saniye kamerada         
13:07
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz         
12:16
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 13:14:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ürünlerinin yüzde 60'ı ithal olan aktarlarda fiyatlar uçtu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement