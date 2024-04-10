Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde Çay Fiyatları Düşürüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde Çay Fiyatları Düşürüldü

Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde Çay Fiyatları Düşürüldü

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, belediyeye ait sosyal tesislerde çay fiyatlarını düşürdü. Hijyen şartlarına dikkat edilen ve uygun fiyatlarıyla vatandaşlardan olumlu dönüşler alan sosyal tesisler, memnuniyeti artırmak adına yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Çay fiyatı 1 TL olarak belirlendi.

10.04.2024 01:58  Güncelleme: 02:01
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Uşaklıların gönlünü kısa sırada fetheden ve verdiği sözleri gerçekleştirmek adına çalışmalarına hızla başlayan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, belediyeye ait sosyal tesislerde çay fiyatlarını düşürdü.

Hijyen şartlarına olan dikkatleri, uygun fiyatları ve lezzetli yemekleriyle vatandaşlardan olumlu dönüşler olan sosyal tesislerde, memnuniyeti arttırmak adına yeni hizmetler verilmeye devam ediyor. Tiritoğlu, Dikilitaş, 100. Yıl Parkı (TOKİ) ve Gençlik Parkı (Gediz Uluyolu) Sosyal Tesislerinde ki çay fiyatı, 11 Nisan itibariyle al-götürde 1 TL olarak belirlendi.

Hem sosyal hayata hem de ekonomiye katkı

Aldıkları kararla ilgili açıklamalarda bulunan Özkan Yalım, belediyeye ait tesislerdeki fiyatların daha uygun hale getirilmesi gerektiğini ve vatandaşların sosyal tesislerden daha fazla faydalanmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Yalım, "Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal tesislerimizi daha erişilebilir hale getirmek için çay fiyatlarını 1 TL'ye düşürdük. Bu adım, hem şehrimizin sosyal hayatına katkı sağlayacak hem de belediyemizin hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştıracaktır" dedi.

Başkan Yalım ayrıca, belediye tesislerinde bu tür hizmetlerini daha da arttırmayı ve vatandaşların beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini vurguladı. Sosyal tesislerin, özellikle gençler ve aileler için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Yalım, tesislerin cazip hale getirilmesinin Uşak'ın sosyal dokusunu güçlendireceğini ifade etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde Çay Fiyatları Düşürüldü - Son Dakika

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