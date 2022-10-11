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Uşak haber | Uşak Ticaret Borsası

11.10.2022 13:18
Uşak haber | Uşak Ticaret Borsası

Uşak habere göre Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruş, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) yemlik arpanın kilogramı en düşük 5 lira 50 kuruş, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik arpa5,505,70
Yemlik buğday5,505,70
Makarnalık buğday6,807,00
Ekmeklik buğday6,006,20
Nohut16,0017,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Mavi haşhaş43,0044,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam32,0033,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak haber | Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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